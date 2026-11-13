«Απεύχομαι» να έχει γίνει σε συνεννόηση με την Ελλάδα η ρηματική διακοίνωση για το καλώδιο, δήλωσε ο Παυλόπουλος.

Η γαλλική ρηματική διακοίνωση, για τις έρευνες σχετικά με το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου, δημιουργεί κακό προηγούμενο, τόνισε ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγησε τι σημαίνει αυτή η κίνηση από πλευράς της Γαλλίας και πώς μπορεί να γίνει «όπλο» στα χέρια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τόνισε ότι το Παρίσι ξέρει πως έδωσε… πάσα στον Τούρκο πρόεδρο.

Μιλώντας στο OPEN, αρχικά επεσήμανε ότι οι έρευνες αφορούν καθαρά την υφαλοκρηπίδα και για αυτό εκδόθηκε NAVTEX. «Οι έρευνες γίνονται αποκλειστικά με βάση τη συνθήκη του Montego Bay, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, σε ελληνική και αργότερα σε κυπριακή υφαλοκρηπίδα», σημείωσε.

«Από εκεί και πέρα δεν έχει καμία σχέση η Τουρκία. Γιατί τα επικαλείται η Τουρκία; Γιατί έβγαλε μπροστά το ανυπόστατο νομικώς τουρκολιβυκό μνημόνιο. Έβγαλε η Ελλάδα τη NAVTEX, εδώ θα κάνω έρευνες, σε υφαλοκρηπίδα. Αυτό ήταν υπεραρκετό. Τώρα, γιατί ανακατεύτηκε η Γαλλία, είναι ένα μεγάλο ζήτημα», σχολίασε ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Αυτό που ήθελε να πετύχει η Τουρκία δεν εξαρτάται από το τι λέει η ρηματική διακοίνωση, υπογράμμισε. Και μόνο το γεγονός ότι για την Άγκυρα δεν αρκούσε η ελληνική NAVTEX και φτάσαμε σε γαλλική παρέμβαση και ρηματική διακοίνωση αρκεί προκειμένου η Τουρκία να λέει «“άρα υπολογίζουμε ότι εγώ εδώ έχω δικαιοδοσία”. Αυτό που λέει το τουρκολιβυκό μνημόνιο», εξήγησε, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο «γιαλαντζί σουλτάνος» θα το «κραδαίνει» πως έδωσε τη «συγκατάθεσή του».

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«Δημιουργεί κακό προηγούμενο», υπογράμμισε. «Θα το χρησιμοποιεί και θα λέει “ό,τι και να λέτε το τουρκολιβυκό μνημόνιο, εσείς το ομολογείτε ότι είναι υποστατό. Γιατί χάρη στο τουρκολιβυκό μνημόνιο ήρθατε τώρα και κάνατε κάτι παραπάνω από την ελληνική NAVTEX», συνέχισε.

Παυλόπουλος: Μεγάλο ερωτηματικό η παρέμβαση της Γαλλίας

Δύο τινά συμβαίνουν, δήλωσε ο Προκόπης Παυλόπολος, αναφερόμενος στη γαλλική ρηματική διακοίνωση. Πρώτον, «πράγματι να έχει γίνει σε συνεννόηση με την ελληνική πλευρά, που το απεύχομαι γιατί σημαίνει ότι σε αυτό που πάει να καθιερώσει ο Ερντογάν συμμετέχουμε δυστυχώς κι εμείς».

Σε περίπτωση που η Γαλλία προχώρησε μόνη της σε αυτή την κίνηση, γεννάται ένα μεγάλο ερωτηματικό, επεσήμανε. «Δεν κατάλαβε η Γαλλία, δεν έχει διεθνολόγους; Είναι δυνατόν να μην ξέρει η Γαλλία; Σιγά που δεν ξέρει. Ξέρει ότι δίνει πάσα στον Ερντογάν», πρόσθεσε.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε πως τον προβληματίζει το γεγονός πως «με αυτές τις νοοτροπίες φτάσαμε στο σημείο η Τουρκία, που έχει μακροπρόθεσμη πολιτική, έρχεται σιγά σιγά και κατοχυρώνει πράγματα». Είναι ένα βήμα «που φαίνεται ανώδυνο, αλλά έτσι ξεκινάνε τα πράγματα», προειδοποίησε και συμπλήρωσε: «Όταν δίνουμε κάτι, έστω και διά τρίτου όπως έγινε με τη Γαλλία, προσθέτει στη φαρέτρα του Ερντογάν».

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