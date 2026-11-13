Η βιασύνη του Χατζηδάκη και η διόρθωση από το Μαξίμου.

Μια μικρή αλλά ενδιαφέρουσα κυβερνητική ασυνεννοησία προέκυψε με αφορμή το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε ότι ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει κατ’ ιδίαν τους πολιτικούς αρχηγούς και, μάλιστα, ότι θα τους παραδώσει το κείμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Τουρκία και την Αίγυπτο. «Απ’ όσο καταλαβαίνω», ήταν η χαρακτηριστική επιφύλαξη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Μόνο που αυτή η λεπτομέρεια δεν είναι καθόλου αυτονόητη.

Διότι άλλο η ενημέρωση για το περιεχόμενο μιας διπλωματικής ενέργειας και άλλο η παράδοση του ίδιου του εγγράφου, το οποίο μάλιστα δεν έχει συνταχθεί από την ελληνική αλλά από τη γαλλική διπλωματία. Λίγες ώρες αργότερα, η ανακοίνωση για την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών το Σάββατο 14 Νοεμβρίου δεν περιλάμβανε καμία δέσμευση για παράδοση της διακοίνωσης.

Επρόκειτο για μια βιαστική προαναγγελία ή για κάτι που πράγματι έχει συμφωνηθεί; Το υπουργείο Εξωτερικών καλείται τώρα να αποσαφηνίσει τι ακριβώς θα δοθεί στους αρχηγούς. Πάντως, σε μια υπόθεση με ήδη αρκετό διπλωματικό παρασκήνιο, η κυβέρνηση κατάφερε να δημιουργήσει ένα πρόσθετο ερώτημα εκεί όπου ήθελε να δώσει απαντήσεις. Πριν ακόμη ποντιστεί το καλώδιο, μπλέχτηκαν οι κυβερνητικές γραμμές.

Α.