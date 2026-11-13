Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στην τουαλέτα των αστυνομικών κρατητηρίων.

Μία 38χρονη γυναίκα, η οποία κρατούνταν στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου στην Πάτρα, εντοπίστηκε νεκρή.

Σύμφωνα με το thebest.gr, η γυναίκα φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της διά απαγχονισμού, ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα των κρατητηρίων.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και η 38χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί, ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.