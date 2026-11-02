Οι νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε η Ελένη Μενεγάκη.

Με μία νέα ανάρτηση επέστρεψε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media η Ελένη Μενεγάκη, μέσω της οποίας θέλησε να δώσει στους διαδικτυακούς της φίλους μία μικρή γεύση από την καθημερινότητά της.

Η γνωστή παρουσιάστρια, στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το απόγευμα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, εμφανίστηκε χαμογελαστή, ντυμένη στα λευκά και πόζαρε κρατώντας στα χέρια της το σκυλάκι της και ένα μπουκέτο με τουλίπες.

Στη λεζάντα της, πρόσθεσε μία λιτή πρόταση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Sunshine, flowers & love».

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Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες, η Ελένη Μεγάκη είχε τα γενέθλιά της και με αφορμή την ξεχωριστή ημέρα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της και την οικογένειά της.

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Στη λεζάντα της, εξέφρασε μερικές από τις σκέψεις της, τονίζοντας ότι το πολυτιμότερο αγαθό για εκείνη είναι τα δικά της πρόσωπα, ο σύντροφός της και τα παιδιά της.

«Το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου είναι οι άνθρωποι με τους οποίους την μοιράζομαι! Η οικογένεια μου. Χρόνια μου πολλά».

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