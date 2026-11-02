Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου δεν θα μεταδοθεί, λόγω της κάλυψης των αμερικανικών εκλογών μέσα από την εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που θα μεταδοθεί στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

Απόψε, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Νικόλα Χαλκιαδάκη, που φέτος πρωταγωνιστεί στην αγαπημένη σειρά «Ντέρτι» του ΑΝΤ1.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλάει για τον ρόλο του Άρη Δεληγιάννη που υποδύεται στη σειρά και μοιράζεται πτυχές της ζωής και της καριέρας του, αναφέροντας πως η δουλειά τον βοήθησε να τα απομυθοποιήσει όλα και να ωριμάσει γρήγορα.

Ανακοινώνει πως μετά από δέκα χρόνια κατάφερε να πάρει το πτυχίο του στα ΤΕΦΑΑ και αποκαλύπτει πως έκανε την πρακτική του, ως καθηγητής σε γυμνάσιο την περσινή χρονιά.

Τέλος, αναφέρεται στην παράσταση «The Dreamers» που πρωταγωνιστεί στο Σύγχρονο Θέατρο, ενώ υπόκειται σε μια απολαυστική αναμέτρηση στα βελάκια με τον Γρηγόρη που θα κριθεί στην κόψη του ξυραφιού.

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο αποψινό «The 2Night Show» και την Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία με το ξεχωριστό ταπεραμέντο της μιλάει για την τηλεόραση, τη μόδα και την προσωπική της ζωή

Παραδέχεται πως η δόξα είναι εθιστική, εξομολογείται ότι η ηλικία της δημιουργεί άγχος, ενώ παράλληλα, επισημαίνει πως τα περισσότερα αρνητικά σχόλια στα social media προέρχονται από γυναίκες. Δηλώνει ότι δεν φοβάται τη σύγκριση, ούτε την κριτική και πως δεν αντέχει την ίντριγκα και τις πολλές κουβέντες, επιλέγοντας πλέον να κάνει συνειδητά μόνο ό,τι την ευχαριστεί.

Μιλάει για τον γάμο της με τον Δημήτρη Μάζη και εξηγεί γιατί δεν φοράνε βέρα. Η αγαπημένη παρουσιάστρια και ηθοποιός θυμάται τα πρώτα της βήματα, όταν πήγαινε στα γυρίσματα της Ματθίλδης ως φοιτήτρια, τη συμμετοχή της στα καλλιστεία του ΑΝΤ1 το 1991, αλλά και την πορεία της από το modeling στην τηλεόραση και την υποκριτική.

Τέλος, αναφέρεται στα μελλοντικά της σχέδια, παίζει «Μπλόφα» με τον Γρηγόρη και, όσο κι αν δεν της αρέσουν τα ψέματα, καταφέρνει να τον κοροϊδέψει.

Για 11η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.