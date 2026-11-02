Μεγάλος σταθμός για τον λαό, η γενική απεργία της 25ης Νοεμβρίου, σχολιάζει το ΚΚΕ.

Για ανεδαφικό εφησυχασμό κατηγορεί το ΚΚΕ τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με την εισήγησή του στο υπουργικό για το «απαράδεκτο τουρκολυβικό μνημόνιο».

Κατά το ΚΚΕ ο εφησυχασμός αυτός «αποκαλύπτεται, όχι μόνο από την πολιτική των ίσων αποστάσεων που ακολουθούν οι “ισχυροί σύμμαχοί” του, αλλά και από την ένταση των ανταγωνισμών και συγκρούσεων στην περιοχή μας, στη δίνη των οποίων βρίσκονται και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις».

»Την ίδια ώρα, στέλνει στον λαό τον λογαριασμό της πολεμικής εμπλοκής» συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «αφού ήδη πληρώνει πολύ ακριβά τα κύματα της ακρίβειας, ενώ παράλληλα “ματώνει” για να αγοράζονται νέοι, πανάκριβοι ΝΑΤΟϊκοί εξοπλισμοί, όπως οι φρεγάτες, που προορίζονται για τις υφιστάμενες ή τις επόμενες πολεμικές αποστολές στην Ερυθρά, τη Μαύρη Θάλασσα, τα Στενά του Ορμούζ».

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση του ΚΚΕ, «την ίδια πολιτική πληρώνουν οι λαοί σε ολόκληρη την ΕΕ, γι’ αυτό και βρίσκονται στους δρόμους απέναντι σε κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων, φιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές, “κεντρώες” και ακροδεξιές. Για τον ίδιο λόγο πραγματοποιούνται οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων και της νεολαίας και στη χώρα μας, τις οποίες η κυβέρνηση προσπαθεί ακόμα και με παραλογισμούς να ξορκίσει, πότε συκοφαντώντας τις προκαταβολικά ως “μπάχαλο” και “χάος” και πότε παριστάνοντας πως δεν τις βλέπει, επειδή η ίδια διαψεύδεται».

Το ΚΚΕ τονίζει ακόμα πως «όσο, λοιπόν, προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι να ολοκληρώσει το αντιλαϊκό της πρόγραμμα, προτεραιότητα για τον λαό είναι να της βάλει ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια, μαζικοποιώντας κι άλλο τους αγώνες, με μεγάλο σταθμό τη γενική απεργία της 25ης Νοεμβρίου, δυναμώνοντας τη συμπόρευση με το ΚΚΕ παντού».