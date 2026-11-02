Ο όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 34,32 εκατ. μετοχές, ενώ μέσω 17 πακέτων διακινήθηκαν 25,17 εκατ. ευρώ.

Με απώλειες ολοκλήρωσε την πρώτη συνεδρίαση του Νοεμβρίου το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τραπεζικές μετοχές και τα διυλιστήρια να δέχονται ισχυρές πιέσεις, παρά το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.602,41 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,64%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 254,7 εκατ. ευρώ, αισθητά χαμηλότερα από τα 424,7 εκατ. ευρώ της Παρασκευής. Ο όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 34,32 εκατ. μετοχές, ενώ μέσω 17 πακέτων διακινήθηκαν 25,17 εκατ. ευρώ. Συνολικά, 39 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 63 υποχώρησαν και 36 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 υποχώρησε κατά 0,64%, στις 6.659,1 μονάδες, ενώ ο FTSE Mid Cap έκλεισε στις 3.059,4 μονάδες, με απώλειες 0,74%.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε πτώση 1%, ολοκληρώνοντας στις 2.993,6 μονάδες. Στις τράπεζες, η Εθνική έκλεισε στα 15,78 ευρώ, ενισχυμένη κατά 0,32%, συγκεντρώνοντας τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, στα 50 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η Πειραιώς υποχώρησε 2,90%, στα 9,51 ευρώ, με συναλλαγές 44,3 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank έχασε 2,11%, στα 4,40 ευρώ, με τζίρο 27,9 εκατ. ευρώ, ενώ η Eurobank έκλεισε στα 4,45 ευρώ, με πτώση 0,96% και συναλλαγές 27,6 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν η Optima Bank, με κέρδη 1,80% στα 13,36 ευρώ, και η Τράπεζα Κύπρου, με άνοδο 0,28% στα 10,62 ευρώ.

Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil να υποχωρεί 5,80%, στα 63,35 ευρώ, και τη Helleniq Energy να χάνει 5,86%, στα 17,04 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πτωτικά έκλεισαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,42%), η Cenergy (-1,43%), η Quest (-3,59%) και ο ΑΔΜΗΕ (-2,45%).

Στον αντίποδα, η Coca-Cola HBC ενισχύθηκε 2,50%, στα 57,50 ευρώ, περιορίζοντας τις απώλειες του Γενικού Δείκτη. Κέρδη σημείωσαν επίσης η Lamda Development (+2,20%), η Jumbo (+1,48%), η Aegean (+1,20%) και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (+1,06%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι ενισχύθηκε 0,88%, στα 34,40 ευρώ.