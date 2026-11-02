Με απώλειες ολοκλήρωσε την πρώτη συνεδρίαση του Νοεμβρίου το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τραπεζικές μετοχές και τα διυλιστήρια να δέχονται ισχυρές πιέσεις, παρά το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.602,41 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,64%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 254,7 εκατ. ευρώ, αισθητά χαμηλότερα από τα 424,7 εκατ. ευρώ της Παρασκευής. Ο όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 34,32 εκατ. μετοχές, ενώ μέσω 17 πακέτων διακινήθηκαν 25,17 εκατ. ευρώ. Συνολικά, 39 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 63 υποχώρησαν και 36 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 υποχώρησε κατά 0,64%, στις 6.659,1 μονάδες, ενώ ο FTSE Mid Cap έκλεισε στις 3.059,4 μονάδες, με απώλειες 0,74%.
Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε πτώση 1%, ολοκληρώνοντας στις 2.993,6 μονάδες. Στις τράπεζες, η Εθνική έκλεισε στα 15,78 ευρώ, ενισχυμένη κατά 0,32%, συγκεντρώνοντας τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, στα 50 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η Πειραιώς υποχώρησε 2,90%, στα 9,51 ευρώ, με συναλλαγές 44,3 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank έχασε 2,11%, στα 4,40 ευρώ, με τζίρο 27,9 εκατ. ευρώ, ενώ η Eurobank έκλεισε στα 4,45 ευρώ, με πτώση 0,96% και συναλλαγές 27,6 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν η Optima Bank, με κέρδη 1,80% στα 13,36 ευρώ, και η Τράπεζα Κύπρου, με άνοδο 0,28% στα 10,62 ευρώ.
Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil να υποχωρεί 5,80%, στα 63,35 ευρώ, και τη Helleniq Energy να χάνει 5,86%, στα 17,04 ευρώ.
Πτωτικά έκλεισαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,42%), η Cenergy (-1,43%), η Quest (-3,59%) και ο ΑΔΜΗΕ (-2,45%).
Στον αντίποδα, η Coca-Cola HBC ενισχύθηκε 2,50%, στα 57,50 ευρώ, περιορίζοντας τις απώλειες του Γενικού Δείκτη. Κέρδη σημείωσαν επίσης η Lamda Development (+2,20%), η Jumbo (+1,48%), η Aegean (+1,20%) και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (+1,06%).
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι ενισχύθηκε 0,88%, στα 34,40 ευρώ.