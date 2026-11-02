Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ευρώπη Ασφαλιστική και η NAK Insurance Brokers εντάσσονται στον όμιλο CrediaBank, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα των γενικών ασφαλίσεων και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings ανακοίνωσε η CrediaBank, ενισχύοντας την παρουσία της στον ασφαλιστικό κλάδο και διευρύνοντας τις δραστηριότητές της στην ελληνική αγορά.

Από σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στο Euronext Athens των 212.257.200 νέων κοινών μετοχών της τράπεζας, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της συναλλαγής.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ευρώπη Ασφαλιστική και η NAK Insurance Brokers εντάσσονται στον όμιλο CrediaBank, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα των γενικών ασφαλίσεων και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η συγκεκριμένη στρατηγική κίνηση επιτρέπει στον τραπεζικό όμιλο να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών του, αξιοποιώντας τις συνέργειες μεταξύ τραπεζικών και ασφαλιστικών εργασιών. Για τις επιχειρήσεις, οι δυνατότητες αυτές περιλαμβάνουν τη σύνδεση χρηματοδοτικών προϊόντων με εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις για εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, εμπορικές πιστώσεις και μεγάλους επιχειρηματικούς κινδύνους, ενώ για τους ιδιώτες δημιουργούνται προϋποθέσεις ευρύτερης πρόσβασης σε ασφαλιστικές λύσεις μέσω του δικτύου της CrediaBank.

Η Ευρώπη Ασφαλιστική δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1985, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στην ασφάλιση μεγάλων εμπορικών, βιομηχανικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων, καθώς και στους τομείς των εγγυήσεων, των μεταφορών και των μεγάλων έργων. Παράλληλα, η NAK Insurance Brokers διαθέτει εξειδίκευση στην ασφάλιση πιστώσεων και χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τους 250 εταιρικούς πελάτες, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες του νέου σχήματος στην επιχειρηματική ασφαλιστική αγορά.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής επιβεβαιώνει την ικανότητα του ομίλου να υλοποιεί με συνέπεια τις στρατηγικές του επιλογές. Όπως υπογράμμισε, η Ευρώπη Ασφαλιστική προσθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία, έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και νέες δυνατότητες ανάπτυξης, επιτρέποντας την παροχή πληρέστερων λύσεων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. «Προχωρούμε στην αξιοποίηση των συνεργιών, δημιουργώντας διατηρήσιμη αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ευρώπη Ασφαλιστικής, Νικόλαος Μακρόπουλος, χαρακτήρισε τη συγχώνευση σημαντικό σταθμό στην ιστορία της εταιρείας, επισημαίνοντας τη διαχρονική κερδοφορία, την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και τον υψηλό δείκτη φερεγγυότητάς της. Τόνισε ότι η ένταξη στον όμιλο CrediaBank δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο συνδυασμός της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας της Ευρώπη Ασφαλιστικής με την ισχύ και τη δυναμική της τράπεζας θα επιτρέψει στο νέο σχήμα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.