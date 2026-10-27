Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό ημέρας, στις 2.605,71 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,40%.

Με άνοδο 1,40% και επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τράπεζες να πρωταγωνιστούν και τον τζίρο να πλησιάζει τα 300 εκατ. ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό ημέρας, στις 2.605,71 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,40%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 290,34 εκατ. ευρώ, έναντι 261,86 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με όγκο 40,97 εκατ. μετοχών. Από τον συνολικό τζίρο, 27 εκατ. ευρώ αφορούσαν 31 προσυμφωνημένες συναλλαγές. Συνολικά, 70 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 34 πτωτικά και 35 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,99%, στις 2.980,9 μονάδες. Στις τράπεζες, η Πειραιώς ξεχώρισε με άνοδο 4,06%, στα 9,79 ευρώ, και τζίρο 54,1 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 15,63 ευρώ, με κέρδη 1,49% και τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας, στα 61,3 εκατ. ευρώ. Η Eurobank ενισχύθηκε κατά 1,53%, στα 4,37 ευρώ, με συναλλαγές 44,5 εκατ. ευρώ, ενώ η Alpha Bank κέρδισε 1,87%, στα 4,35 ευρώ. Η Optima σημείωσε άνοδο 2,10% και η CrediaBank 1,60%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε 0,39%.

Ο FTSE 25 σημείωσε άνοδο 1,42%, στις 6.661 μονάδες. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM έκλεισε στις 3.068,8 μονάδες, με κέρδη 0,95%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Cenergy ενισχύθηκε κατά 3,38%, στα 22,04 ευρώ, και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 2,30%, στα 40,74 ευρώ. Η Coca-Cola HBC έκλεισε στα 55,50 ευρώ με άνοδο 1,83%, η Motor Oil στα 69,30 ευρώ με κέρδη 1,69%, η Βιοχάλκο στα 15,50 ευρώ με 1,44% και η Metlen στα 48,50 ευρώ με 1,25%.

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Αντίθετα, ο ΟΤΕ υποχώρησε 1,25%, στα 19,03 ευρώ, ο ΔΑΑ έχασε 1,01% και η ΕΥΔΑΠ 0,58%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intracom κέρδισε 4,04%, η Noval 3,48%, ο Σαράντης 3,30%, ο ΑΔΜΗΕ 2,99% και η ΑΒΑΞ 2,96%. Στον αντίποδα, η ΕΧΑΕ σημείωσε απώλειες 4,18%, στα 11 ευρώ, και η Dimand υποχώρησε 1,06%.