Στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άλμα 3,19%, κλείνοντας στις 2.922,7 μονάδες.

Με άνοδο 1,56% ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν στην ανοδική αντίδραση, έπειτα από δύο ημέρες σημαντικών απωλειών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό ημέρας, στις 2.569,82 μονάδες, με τους αγοραστές να διατηρούν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών. Αισθητά μειωμένος ήταν, ωστόσο, ο τζίρος, που διαμορφώθηκε στα 261,86 εκατ. ευρώ, έναντι 733 εκατ. ευρώ την Παρασκευή. Ο όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 37,42 εκατ. μετοχές, ενώ πραγματοποιήθηκαν 19 πακέτα συνολικής αξίας 23,6 εκατ. ευρώ. Συνολικά, 75 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 31 πτωτικά και 33 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άλμα 3,19%, κλείνοντας στις 2.922,7 μονάδες. Στις τράπεζες, η Alpha Bank ξεχώρισε με άνοδο 4,27%, κλείνοντας στα 4,27 ευρώ, με τζίρο 27,7 εκατ. ευρώ. Η Eurobank ενισχύθηκε κατά 3,98%, στα 4,31 ευρώ, με συναλλαγές 33 εκατ. ευρώ, ενώ η Πειραιώς κέρδισε 3,41%, στα 9,41 ευρώ, με τζίρο 36,2 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 15,40 ευρώ, με άνοδο 2,46% και τον υψηλότερο τζίρο της αγοράς, στα 47 εκατ. ευρώ.

Ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 1,7%, στις 6.567,6 μονάδες. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM σημείωσε άνοδο 0,9%, στις 3.040,5 μονάδες.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε κατά 3,43%, στα 39,82 ευρώ, με συναλλαγές 22,6 εκατ. ευρώ. Η Metlen κέρδισε 2,05%, στα 47,90 ευρώ, η ΔΕΗ 1,90%, στα 22,58 ευρώ, και η Aegean 2,9%, στα 10,90 ευρώ.

Στον αντίποδα, η Allwyn υποχώρησε κατά 4,52%, στα 11,10 ευρώ, με τζίρο 7,7 εκατ. ευρώ. Απώλειες 0,94% κατέγραψε η Motor Oil, στα 68,15 ευρώ, ενώ η Coca-Cola HBC υποχώρησε κατά 0,54%, στα 54,50 ευρώ.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν ο Σαράντης με άνοδο 4,4%, η Quest με 3,7%, η ΕΧΑΕ με 3,24% και η Ideal με 2,07%. Αντίθετα, ΑΒΑΞ και Qualco σημείωσαν οριακές απώλειες.