Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 296,69 εκατ. ευρώ, με τον όγκο συναλλαγών στα 39,02 εκατ. τεμάχια

Με άνοδο 0,26% στις 2.610,22 μονάδες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανατρέποντας τις απώλειες που κατέγραφε στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 296,69 εκατ. ευρώ, με τον όγκο συναλλαγών στα 39,02 εκατ. τεμάχια. Από τη συνολική αξία, τα 29 εκατ. ευρώ αφορούσαν 22 προσυμφωνημένες συναλλαγές, κυρίως σε Εθνική Τράπεζα, ΔΕΗ, Πειραιώς και Eurobank. Στο σύνολο της αγοράς, 43 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 59 πτωτικά και 37 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 3.033,7 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,87%, έναντι ενδοσυνεδριακών απωλειών 1,75%. Ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,30%, στις 6.677,5 μονάδες, ενώ ο FTSEM υποχώρησε κατά 0,12%, στις 3.032,6 μονάδες.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς κατέγραψε άνοδο 1,98%, κλείνοντας στα 9,89 ευρώ, με τζίρο 48,8 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 0,65%, στα 16,28 ευρώ, με συναλλαγές 46,1 εκατ. ευρώ, ενώ η Eurobank έκλεισε στα 4,46 ευρώ, με κέρδη 0,47% και τζίρο 38,5 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank σημείωσε άνοδο 1,52%, στα 4,33 ευρώ, με συναλλαγές 28,2 εκατ. ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΑΚΤΟΡ ενισχύθηκε κατά 3,87%, στα 9,93 ευρώ, και η Lamda Development κατά 2,79%, στα 6,08 ευρώ. Η Coca-Cola HBC έκλεισε στα 53,40 ευρώ, με άνοδο 1,30%, ενώ ο ΔΑΑ σημείωσε κέρδη 1,94%, στα 12,63 ευρώ.

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Αντίθετα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησε κατά 2,51%, στα 38,86 ευρώ, με τζίρο 14,8 εκατ. ευρώ. Η Cenergy έκλεισε στα 21,66 ευρώ, με απώλειες 2,26%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν η Helleniq Energy (-1,64%), η Allwyn (-1,31%) και η Aegean (-1,08%).

Στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, η Capital Maritime Finance έκλεισε στα 7,52 ευρώ, με τζίρο 13,8 εκατ. ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intracom ενισχύθηκε κατά 3,8%, στα 3,12 ευρώ, η Κρι Κρι κατά 1,35%, στα 33,90 ευρώ, και η Quest κατά 1,08%, στα 7,40 ευρώ. Αντίθετα, ο ΑΔΜΗΕ υποχώρησε κατά 1,70% και η Ελλάκτωρ κατά 1,79%.