Η κυβέρνηση εξετάζει την αναδρομική κάλυψη δαπανών για όσους έμειναν εκτός της τρέχουσας δράσης.

Εντός Νοεμβρίου αναμένεται η καταβολή της δεύτερης δόσης στους δικαιούχους του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ' οίκον» που έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες, σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη εισπράξει προκαταβολή 50%, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους έως το τέλος Νοεμβρίου, μετά από παράταση της προθεσμίας.

Όπως υπογράμμισε η υπουργός, η προσβασιμότητα θεσμοθετείται πλέον ως μόνιμη κρατική πολιτική για κατοικίες και χώρους εργασίας ΑμεΑ, ενώ παράλληλα εξετάζεται η αναδρομική κάλυψη δαπανών για όσους έμειναν εκτός της τρέχουσας δράσης.