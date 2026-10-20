Πέντε νέα προγράμματα από τη ΔΥΠΑ με 38.034 θέσεις εργασίας.

Η δημιουργία 38.034 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έως το τέλος του 2026, μέσα από πέντε νέα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 400 εκατ. ευρώ.

Οι δράσεις απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες ανέργων, μεταξύ των οποίων νέοι ηλικίας 18 έως 29 ετών, άτομα άνω των 30 ετών, άτομα με αναπηρία και πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται, επίσης, ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της πλήρους τηλεργασίας σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Ανάλογα με το πρόγραμμα, η επιδότηση του κόστους απασχόλησης μπορεί να φτάνει έως και το 100%, ενώ η διάρκεια των περισσότερων δράσεων προβλέπεται να είναι 12 μήνες. Οι ακριβείς όροι, τα ποσά της ενίσχυσης και οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων θα καθοριστούν με τις επίσημες προσκλήσεις της ΔΥΠΑ.

ΔΥΠΑ: 27.494 θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 30 ετών

Το μεγαλύτερο από τα πέντε προγράμματα αφορά 27.494 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, με προϋπολογισμό 279,62 εκατ. ευρώ. Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και προβλέπει επιδότηση της απασχόλησης για διάστημα 12 μηνών.

Το ποσοστό επιχορήγησης του μισθολογικού κόστους εκτιμάται ότι θα προσεγγίζει το 80%. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

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Οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που θα οριστούν στην επίσημη πρόσκληση, ενώ εκεί θα προσδιοριστούν και οι υποχρεώσεις τους για τη διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων.

Πρόγραμμα πλήρους τηλεργασίας με 1.000 θέσεις εργασίας

Στις νέες δράσεις της ΔΥΠΑ περιλαμβάνεται και πρόγραμμα για τη δημιουργία 1.000 θέσεων πλήρους τηλεργασίας, με προϋπολογισμό 15,756 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18 ετών και άνω που διαμένουν σε ορεινούς ή απομακρυσμένους δήμους και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Η προβλεπόμενη επιδότηση εκτιμάται ότι θα καλύπτει το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Παράλληλα, εξετάζεται η θέσπιση ανώτατου ορίου μεικτών μηνιαίων αποδοχών ύψους 1.300 ευρώ.

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, επιχειρήσεις θα μπορούν να προσλαμβάνουν εργαζομένους που κατοικούν μακριά από τις εγκαταστάσεις τους, χωρίς να απαιτείται η καθημερινή φυσική παρουσία τους στον χώρο εργασίας. Στόχος είναι να διευρυνθούν οι επαγγελματικές ευκαιρίες για όσους ζουν σε περιοχές με περιορισμένες δυνατότητες απασχόλησης.

5.500 θέσεις για νέους ανέργους από 18 έως 29 ετών

Ένα ακόμη πρόγραμμα αφορά 5.500 νέους ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών, με συνολικό προϋπολογισμό 63 εκατ. ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής προβλέπεται να έχουν εγγεγραμμένοι άνεργοι της ΔΥΠΑ που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει έως το 100% του προβλεπόμενου κόστους απασχόλησης για διάστημα 12 μηνών, ενώ προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί στις νέες γυναίκες.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και να ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους.

3.040 θέσεις για ανέργους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Στον σχεδιασμό της ΔΥΠΑ περιλαμβάνεται πρόγραμμα προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία 3.040 θέσεων εργασίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Από τις συνολικές θέσεις, οι 553 αφορούν άτομα με αναπηρία, ενώ οι υπόλοιπες 2.487 απευθύνονται σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων.

Στους δυνητικούς ωφελουμένους περιλαμβάνονται:

- Άτομα με αναπηρία

Αποφυλακισμένοι και απεξαρτημένα άτομα

Θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και εμπορίας ανθρώπων

Μονογονείς

Ρομά και άστεγοι

Άτομα που έχουν μεγαλώσει σε δομές παιδικής προστασίας

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για πολίτες που αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Ακόμη 1.000 θέσεις για νέους από ευάλωτες ομάδες

Το πέμπτο πρόγραμμα αφορά 1.000 ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ.

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρη τη χώρα και προβλέπει τη στήριξη της απασχόλησης νέων που αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται νέοι με αναπηρία, αποφυλακισμένοι, απεξαρτημένα άτομα, άστεγοι και άτομα που προέρχονται από δομές παιδικής προστασίας.

Μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται να ενισχυθούν οι ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης για νέους που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη για να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια θέση εργασίας.

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για τα προγράμματα της ΔΥΠΑ

Η ενεργοποίηση των πέντε προγραμμάτων προγραμματίζεται να γίνει σταδιακά έως το τέλος του 2026, μετά τη δημοσίευση των αντίστοιχων δημόσιων προσκλήσεων από τη ΔΥΠΑ.

Στις προσκλήσεις θα περιγράφονται αναλυτικά τα κριτήρια συμμετοχής, τα ποσά των επιδοτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Στα περισσότερα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης, η αίτηση υποβάλλεται από την επιχείρηση που ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό. Στη συνέχεια, η ΔΥΠΑ προχωρά στην υπόδειξη υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της εκάστοτε δράσης.

Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι καλούνται να διατηρούν ενεργή την εγγραφή τους στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ και να έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους, ώστε να μπορούν να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες ευκαιρίες.

Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους όρους κάθε πρόσκλησης, καθώς το ποσοστό επιδότησης, η διάρκεια της ενίσχυσης και οι υποχρεώσεις διατήρησης των θέσεων εργασίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα.