Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό την 28η Οκτωβρίου.

Με σχεδόν ανοιξιάτικες συνθήκες και τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, ωστόσο το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει την επόμενη εβδομάδα, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό για την 28η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, η καλοκαιρία δεν θα διατηρηθεί για πολύ, καθώς από το δεύτερο μισό της εβδομάδας αναμένεται σταδιακή μεταβολή των καιρικών συνθηκών.

Τι καιρό θα κάνει την 28η Οκτωβρίου

Την ημέρα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο καιρός θα είναι άστατος, με τις φθινοπωρινές συνθήκες να αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό της πρόγνωσης.

Το σκηνικό αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τις εορταστικές εκδηλώσεις και τις μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

Ωστόσο, καθώς η 28η Οκτωβρίου απέχει ακόμη αρκετές ημέρες, τα προγνωστικά δεδομένα αναμένεται να επικαιροποιηθούν, δίνοντας πιο σαφή εικόνα για τις περιοχές που θα επηρεαστούν από τα φαινόμενα, αλλά και για την έντασή τους.

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Καιρός: Πότε αλλάζει το σκηνικό

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου αναμένεται να κυλήσει με άστατο καιρό, ενώ η μεταβολή θα γίνει περισσότερο αισθητή από την Κυριακή και κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

Τα μετεωρολογικά στοιχεία δείχνουν ότι θα επικρατήσουν φθινοπωρινές συνθήκες, με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Τα φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπου προβλέπεται αυξημένη αστάθεια.

Έτσι, οι υψηλές θερμοκρασίες των επόμενων ημερών αναμένεται να δώσουν σταδιακά τη θέση τους σε ένα πιο ψυχρό και βροχερό σκηνικό.

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