Ανοιξη με ανεβασμένες θερμοκρασίες μέχρι την Πέμπτη και μετά ξανά κακοκαιρία, βλέπει το επόμενο διάστημα ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο ανοιξιάτικος καιρός θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Θα φθάσουμε μέχρι και την Πέμπτη με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Θα έχουμε πολλές ώρες ηλιοφάνειας, αργά τη νύχτα και νωρίς το πρωί η θερμοκρασία θα πέφτει αρκετά αλλά το μεσημέρι θα ανεβαίνει.

Σήμερα, περιμένουμε ηλιοφάνεια και μόνο στα ανατολικά - βορειοανατολικά τμήματα θα αναπτυχθούν λίγες συννεφιές. Υπάρχει πιθανότητα το πρωί να συναντήσουμε τοπικές ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα.

Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν, μέτριας έντασης, με τον νοτιά να μεταφέρει πιο υγρή και πιο θερμή μάζα.

Ο υδράργυρος το μεσημέρι θα φθάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Η θερμοκρασία θα ανεβαίνει τις αμέσως επόμενες ώρες, μάλιστα κοντά στην Πέμπτη με την Παρασκευή είναι πιθανόν να δούμε θερμοκρασίες γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία. Το πρωί αλλά και το βράδυ δεν αποκλείεται να έχουμε σχηματισμό ομιχλών. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα καταφέρει να προσεγγίσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ημέρες θα συναντήσουμε θερμοκρασίες γύρω από τους 26 βαθμούς.

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Στη Θεσσαλονίκη, ήπιος ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα γύρω από την Χαλκιδική. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα μπει ένας νοτιάς. Ο υδράργυρος το μεσημέρι θα φθάσει τους 23 βαθμούς Κελ΄σιου

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Μέχρι και την Πέμπτη, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Θα διατηρηθούν καλές οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή μας.

Καθώς θα κινούμαστε στην Πέμπτη, από το μεσημέρι και μετά, ένα βαρομετρικό χαμηλό θα χτυπήσει τη πόρτα μας, για να επιδεινώσει τις καιρικές συνθήκες, με έμφαση τη δυτική βορειοδυτική χώρα.

Την Παρασκευή το βαρομετρικό χαμηλό θα ασκήσει επίδραση. Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, θα αρχίσει να κυριαρχούν συννεφιές, οι οποίες θα συνοδεύονται από βροχές και από πρόσκαιρες καταιγίδες- προς τα βορειοδυτικά τμήματα- .

Την Παρασκευή αποδιοργανώνεται αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό, και ανοίγει η πόρτα για να μας έρθουν και άλλα κύματα κακοκαιριών και από άλλα τμήματα από τη δυτική Ευρώπη.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου θα κυλήσει γενικά με άστατες καιρικές συνθήκες. Σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, θα συναντήσουμε άστατες καιρικές συνθήκες.

Όλο αυτό το σκηνικό θα οδηγήσει τον υδράργυρο σε μια σταδιακή υποχώρηση.

Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου, θα είναι άστατος , ενώ έτσι θα κυλήσει και η επόμενη εβδομάδα.

Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, σε ότι αφορά την παρέλαση.

Από την Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα, θα κυριαρχήσει άστατος καιρός.

Τα μετεωρολογικά στοιχεία μας δείχνουν οτι από την Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα, θα κυριαρχήσει ο άστατος καιρός, με πτώση του υδραργύρου, αρκετές βροχές ακόμη και καταιγίδες.

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