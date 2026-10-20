Ελεύθερη θα είναι η είσοδος και στο Μουσείο Ακρόπολης.

Ελεύθερη θα είναι η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο, ανήμερα της Εθνικής Επετείου για την 28η Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ., (θα) είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη και την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου.

Επίσης καθορίζονται ως ημέρες ελεύθερης εισόδου για όλους τους επισκέπτες:

28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή),

18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),

18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),

τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη).

Μουσείο Ακρόπολης

Αν και το Μουσείο Ακρόπολης δεν υπάγεται στην παραπάνω διάταξη, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, η είσοδος στο Μουσείο Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες,

Την Τετάρτη το ωράριο του Μουσείου είναι 09:00 - 20:00, ώρα τελευταίας εισόδου: 19:30.