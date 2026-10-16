Οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη ολοκληρώνοντας την συμμετοχή τους στην επετειακή έκθεση του Μουσείου Μπενάκη για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου διοργανώνουν την θεματική εκδήλωση: «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ.200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ. Αναφορές στην Ιστορία, την Τέχνη και την Οικολογία».
H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138), την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 – 20:00.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις Ομιλίες:
- Οι πολιτικές διεργασίες που πυροδότησε η πολιορκία του Μεσολογγίου εντός του επαναστατημένου Ελληνικού χώρου. Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια Ιστορίας Ε.Κ.Π.Α.
- Η Ελληνική Επανάσταση ως Υπερθέαμα. Η Έξοδος του Μεσολογγίου και τα δημόσια θεάματα στην Βρετανία. Κωνσταντίνος Στεφανής, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης - υπεύθυνος Συλλογής Ευστ. Φινόπουλου, Μουσείο Μπενάκη
- «Έχει ως κι η αρμυρήθρα των νερών σου η ταπεινή να παινεύεται κι εκείνη». Όταν η οικολογία διαμορφώνει την ιστορία. Όλγα Γιαννακογεώργου, φιλόλογος - Προϊσταμένη Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφορίας Μεσολογγίου.
Την συζήτηση συντονίζει ο Τάσος Σακελλαρόπουλος, υπεύθυνος Ιστορικών Αρχείων, Μουσείο Μπενάκη.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Πληροφορίες:
www.filoibenaki.gr
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Η εκδήλωση θα μαγνητοσκοπηθεί από το Bodossaki Lectures on Demand και θα είναι άμεσα διαθέσιμη στο κοινό από τις σελίδες του Σωματείου και του Ιδρύματος.