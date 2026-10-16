Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη ολοκληρώνοντας την συμμετοχή τους στην επετειακή έκθεση του Μουσείου Μπενάκη για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου διοργανώνουν την θεματική εκδήλωση: «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ.200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ. Αναφορές στην Ιστορία, την Τέχνη και την Οικολογία».

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138), την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 – 20:00.



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις Ομιλίες:

Οι πολιτικές διεργασίες που πυροδότησε η πολιορκία του Μεσολογγίου εντός του επαναστατημένου Ελληνικού χώρου. Μαρία Ευθυμίου , ομότιμη καθηγήτρια Ιστορίας Ε.Κ.Π.Α.

, ομότιμη καθηγήτρια Ιστορίας Ε.Κ.Π.Α. Η Ελληνική Επανάσταση ως Υπερθέαμα. Η Έξοδος του Μεσολογγίου και τα δημόσια θεάματα στην Βρετανία. Κωνσταντίνος Στεφανής, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης - υπεύθυνος Συλλογής Ευστ. Φινόπουλου, Μουσείο Μπενάκη

«Έχει ως κι η αρμυρήθρα των νερών σου η ταπεινή να παινεύεται κι εκείνη». Όταν η οικολογία διαμορφώνει την ιστορία. Όλγα Γιαννακογεώργου, φιλόλογος - Προϊσταμένη Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφορίας Μεσολογγίου.

Την συζήτηση συντονίζει ο Τάσος Σακελλαρόπουλος, υπεύθυνος Ιστορικών Αρχείων, Μουσείο Μπενάκη.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες:

www.filoibenaki.gr

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Η εκδήλωση θα μαγνητοσκοπηθεί από το Bodossaki Lectures on Demand και θα είναι άμεσα διαθέσιμη στο κοινό από τις σελίδες του Σωματείου και του Ιδρύματος.