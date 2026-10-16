Γιορτάζοντας με το κοινό το βραβείο του καλύτερου ευρωπαϊκού Μουσείου Τέχνης για το 2026.

Το ΕΜΣΤ θέλει να μοιραστεί τη χαρά του με το κοινό, για τη βράβευσή του ως το καλύτερο ευρωπαϊκό Μουσείο Τέχνης για το 2026 από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, ανοίγοντας τις πόρτες του με δωρεάν είσοδο για όλες και όλους σε όλο το πρόγραμμά του την Παρασκευή 16, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να θαυμάσει το Βραβείο του Μουσείου, καθώς θα βρίσκεται σε περίοπτη θέση.



Σημειώνεται ότι αποτελεί μεγάλη και σημαντική διάκριση, που τιμά όχι μόνο τον ίδιο τον θεσμό του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης αλλά και τη χώρα μας.



Παράλληλα, η σημαντική αυτή διάκριση τοποθετεί το ΕΜΣΤ στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μουσειακού χάρτη και αποτελεί ισχυρή αναγνώριση της πορείας, της επιμελητικής κατεύθυνσης και του δημόσιου ρόλου που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.

{https://youtu.be/ofjUSo1qAOc?si=QPJYtsAL-GMeCy2P}

Το ΕΜΣΤ είχε επιλεγεί στη βραχεία λίστα των έξι μουσείων της Ευρώπης που διεκδικούσαν το φετινό βραβείο, ανάμεσα σε οργανισμούς διεθνούς ακτινοβολίας, όπως το Rijksmuseum στο Άμστερνταμ, το FENIX Museum of Migration στο Ρότερνταμ και η Εθνική Πινακοθήκη της Σλοβενίας στη Λιουμπλιάνα.