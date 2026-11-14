Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία 25χρονη την οποία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν στο ύψος του Αγίου Στεφάνου με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσουν.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα να τουμπάρουν. Από το σφοδρό τροχαίο τραυματίστηκε μία γυναίκα 25 ετών που διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Δύο άντρες, 24 και 25 ετών που βρίσκονταν στο έτερο όχημα είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας για τη διαχείριση του περιστατικού.