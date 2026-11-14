Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού.

Τη ζωή του έχασε ένας μόλις 24 ετών νέος άνδρας σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, στην περιοχή του Αλμυρού Μαγνησίας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7:15 το πρωί, στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον Αλμυρό με τους Κωφούς, όταν το αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο 24χρονος, με κατεύθυνση προς το χωριό, εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από το οδόστρωμα και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι. Η σφοδρότητα του περιστατικού είχε τραγική κατάληξη, καθώς ο 24χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού. Εκεί, παρά την κινητοποίηση των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε βαθιά θλίψη στους συγγενείς και στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συγγενικά του πρόσωπα έφτασαν στο Κέντρο Υγείας, όπου ενημερώθηκαν για την τραγική κατάληξη του δυστυχήματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του αγροτικού οχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την απώλεια ελέγχου του οχήματος.