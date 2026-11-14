Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το πακέτο που είχε πάνω του ο 34χρονος είχε προορισμό το Παρίσι.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 34χρονος αλλοδαπός που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την περασμένη Παρασκευή (13/11) έχοντας στην κατοχή περίπου 80.000 αναβολικά χάπια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 34χρονος έφερε μαζί του 80.000 αναβολικά δισκία, 799 φιαλίδια αναβολικών και εκατοντάδες χάπια απαγορευμένων ουσιών τα οποία αναμενόταν να στείλει στο Παρίσι. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στις 5 Νοεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν σε εγκαταστάσεις εταιρείας ταχυμεταφορών πακέτο το οποίο περιείχε μεγάλη ποσότητα αναβολικών σκευασμάτων και άλλων παράνομων φαρμάκων.

Η τελική επιχείρηση οργανώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11) όταν ο 34χρονος εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος είχε μαζί του βαλίτσα με χάπια και φιαλίδια απαγορευμένων ουσιών, τα οποία προορίζονταν για διακίνηση και είχαν προορισμό τη γαλλική πρωτεύουσα.

Ακολούθησε επιχείρηση κατάσχεσης με την αστυνομία να εντοπίζει στο ταχυδρομικό δέμα και τη βαλίτσα του συλληφθέντος συνολικά 80.000 αναβολικά δισκία, 799 φιαλίδια αναβολικού σκευάσματος, 400 δισκία απαγορευμένων ουσιών, 8 φιαλίδια απαγορευμένων ουσιών, 4 φιαλίδια αποστειρωμένου διαλύτη και 2 κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επιβλαβή φάρμακα και παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας.