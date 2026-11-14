Τα έδωσαν όλα οι δυο ομάδες για να πάρουν τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στην 4η αγωνιστική της Volley League ανδρών το βράδυ του Σαββάτου 14/11 καθώς επικράτησε με 3-2 σετ του Ολυμπιακού στο Μετς, κάνοντας το 4/4 στο πρωτάθλημα όντας έναν βαθμό πίσω (έχει 11) από τον Φλοίσβο που είναι στην κορυφή με 12 βαθμούς.

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Οι «πράσινοι» χρειάστηκε να δώσουν μεγάλη μάχη στο κεκλεισμένων των θυρών γυμναστήριο του Μετς, όμως κατάφεραν να λυγίσουν τον αιώνιο αντίπαλό τους στο τάι μπρέικ, πανηγυρίζοντας τη δέκατη διαδοχική νίκη τους επί των Πειραιωτών σε αγώνες πρωταθλήματος. Το σύνολο του Δημήτρη Ανδρεόπουλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον χαρακτήρα του στα μεγάλα παιχνίδια, απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που πάλεψε μέχρι το τέλος.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και προηγήθηκε με 7-3, εκμεταλλευόμενος τα λάθη των γηπεδούχων. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα, με τον Γκάζμαν να πιέζει από το σερβίς και τον Καρλ να δίνει σημαντικές επιθετικές λύσεις.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ μέχρι το 20-20, όταν οι «πράσινοι» βρήκαν τους κρίσιμους πόντους. Ο Γιάντσουκ με δύο άσους συνέβαλε καθοριστικά, με το «τριφύλλι» να κατακτά το πρώτο σετ με 25-22.

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Στο δεύτερο σετ, οι Πειραιώτες ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Με τον Χέινς να πρωταγωνιστεί και το μπλοκ να λειτουργεί αποτελεσματικά, η ομάδα του Αλμπέρτο Τζουλιάνι απέκτησε προβάδισμα, το οποίο διατήρησε παρά τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού.

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Ο Ολυμπιακός έφτασε στην κατάκτηση του σετ με 25-22, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε ακόμη μία δυνατή μάχη. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 8-5, αλλά ο Ολυμπιακός αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 12-10. Οι Βουλκίδης, Καρλ και Νίλσεν βοήθησαν τους γηπεδούχους να ανακτήσουν τον έλεγχο, ενώ ένα εντυπωσιακό μπλοκ του Σπιρίτο και ένας άσος του Γιάντσουκ έδωσαν σημαντικό προβάδισμα στο «τριφύλλι».

Οι «πράσινοι» πήραν το σετ με 25-21 και προηγήθηκαν με 2-1. Ο Παναθηναϊκός έδειχνε να πλησιάζει στη νίκη όταν προηγήθηκε με 17-13 στο τέταρτο σετ. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Με πίεση στο σερβίς, αποτελεσματικό μπλοκ και καθοριστικές ενέργειες των Χέινς, Ράπτη και Ατανάσοφ, οι «ερυθρόλευκοι» ανέτρεψαν την κατάσταση. Από το 21-20, ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με 23-21 και τελικά κατέκτησε το σετ με 25-22, οδηγώντας το ντέρμπι στο τάι μπρέικ.

Στο πέμπτο σετ, η ένταση κορυφώθηκε, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν κάθε πόντο. Ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που κατάφερε να επικρατήσει στην τελική ευθεία, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία νίκη με 3-2 σετ. Το αποτέλεσμα επέκτεινε στις δέκα τις συνεχόμενες νίκες του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική παράδοση που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια στα μεταξύ τους ντέρμπι.

Τα σετ: 25-22, 22-25, 25-21, 22-25, 15-12