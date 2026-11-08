Το μυαλό πλέον στην Μπαρτσελόνα για τους «πράσινους».

Με τον Μπράνκου Μπάντιο να σταματάει στους 25 πόντους ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 83-74 της ΑΕΚ στη Sunel Arena το μεσημέρι της Κυριακής 8/11 για την GBL και επέστρεψε στις νίκες μετά από την ήττα στο Αλεξάνδρειο από τον Άρη την περασμένη αγωνιστική.

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Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, που πρόσθεσε 14 πόντους με απόλυτη ευστοχία από την περιφέρεια (4/4 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 5-1, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια και δύο σε τρεις εξόδους. Ωστόσο, εξακολουθεί να κουβαλά την ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών από τους περσινούς τελικούς του πρωταθλήματος.

Από την άλλη, η ΑΕΚ υποχώρησε στο 2-4 και γνώρισε την πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα της στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είχε να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς δεν αγωνίστηκαν οι Ερτέλ, Λεκαβίτσιους, Φίζελ και Σκορδίλης. Σαν να μην έφτανε αυτό, κατά τη διάρκεια του αγώνα αποχώρησαν με προβλήματα τραυματισμών ο Μπράουν και ο Φλιώνης. Προβλήματα είχε και ο Παναθηναϊκός, που παρατάχθηκε χωρίς τους Ναν, Σλούκα, Γιαμπουσέλε, Ρογκαβόπουλο και Μαντζούκα.

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και με ένα γρήγορο σερί 9-0 αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκό. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το πρώτο τους καλάθι περίπου 3,5 λεπτά μετά την έναρξη, με τον Φρανσίσκο, όμως η Ένωση συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έφτασε στο 14-5. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους μπροστά στο σκορ με 19-14.

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Η ομάδα του Σάκοτα διατήρησε το προβάδισμα μέχρι τα μέσα της δεύτερης περιόδου (29-26). Σε εκείνο το σημείο, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε. Με δύο εύστοχες βολές του Μπόνγκα και ένα τρίποντο του Μπάντιο πέρασε για πρώτη φορά μπροστά (29-31), στο 16'26".

Η ΑΕΚ, ωστόσο, δεν έχασε την ψυχραιμία της. Με τρίποντο του Γουίλιαμς και ένα εντυπωσιακό buzzer beater του Μπάρτλεϊ πίσω από το κέντρο, έπειτα από κλέψιμο στην άμυνα, πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 40-37. Λίγο νωρίτερα, είχε χάσει τον Μπράουν, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στο δεξί πόδι.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, η Ένωση είδε και τον Φλιώνη να αποχωρεί με ενοχλήσεις στους κοιλιακούς. Παρά τις απώλειες, συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι και βρέθηκε στο +5 (52-47) στο 25'. Ο Παναθηναϊκός, όμως, αντέδρασε ξανά, ισοφάρισε σε 54-54 και έκλεισε το δεκάλεπτο με προβάδισμα τριών πόντων (55-58).

Στην τελευταία περίοδο ο Μπάντιο ανέλαβε δράση και με πέντε προσωπικούς πόντους έφερε τους «πράσινους» στο 57-63. Ο Μπάρτλεϊ προσπάθησε να κρατήσει την ΑΕΚ κοντά στο σκορ, αλλά ο Μπάντιο και ο Χέιζ-Ντέιβις βρήκαν στόχο από τα 6,75 μ. και έδωσαν στον Παναθηναϊκό σημαντικό προβάδισμα (64-72), λίγο πριν από τη συμπλήρωση 35 λεπτών. Εν συνεχεία οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και έφυγαν από τη SUNEL Arena με μια δύσκολη, αλλά σημαντική νίκη.