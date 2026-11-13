Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνόδευσε την 86χρονη Παναγιώτα Θωμοπούλου στον αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με τη Μπαρτσελόνα.

Με το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε» ο πρόεδρος οτυ ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε αγώνα του Παναθηναϊκού με την αγαπημένη γιαγιά των φιλάθλων της ομάδας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνόδευσε την 86χρονη Παναγιώτα Θωμοπούλου στον αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με τη Μπαρτσελόνα, όπως της το είχε υποσχεθεί στη συνάντηση τους στη Μεσσηνία πριν από λίγες μέρες.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδεία του στη Μεσσηνία έκανε στάση στο χωριό Κοπανάκι και συνάντησε την 86χρονη Παναγιώτα Θωμοπούλου, που έχει γίνει viral μέσα από τον λογαριασμό pannikgran στο Instagram για τις εύστοχες ατάκες της για το μπάσκετ και τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού.

«Λοιπόν Πρόεδρε, τον Μάιο πάμε για το 8ο…», είπε η 86χρονη στον Νίκος Ανδρουλάκη.

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