«Μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drone» πάνω από βάση της RAF.

Συναγερμός σήμανε στην αεροπορική βάση της RAF στο Λέικενχιθ του Σάφολκ, λόγω «υποψίας για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drone», που είχε ως συνέπεια να δοθεί εντολή σε Αμερικανούς στρατιωτικούς να μείνουν σε ασφαλή χώρο.

«Απόψε, προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανταποκρίθηκε σε υποψία για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drone πάνω από τη βάση της RAF στο Λέικενχιθ. Δεν επηρεάστηκε κανένα μέλος του προσωπικού, αεροσκάφος, ή υποδομή», δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους ομολόγους μας προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού, των Αμερικανών πολιτών και των πολιτών της χώρας υποδοχής, των συνεργατών και των οικογενειών μας», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Sky News, η ειδοποίηση που εστάλη έδινε εντολή στο προσωπικό της αεροπορικής βάση να «παραμείνει σε ασφαλείς χώρους» και με κόκκινα κεφαλαία γράμματα έγραφε «πραγματικό περιστατικό».

Ο Νικ Τίμοθι, βουλευτής της περιοχής, ανέφερε σε ανάρτηση πως επικοινώνησε με τις αρχές και «δεν υπάρχει απειλή» για τους πολίτες, ενώ «το περιστατικό έχει πλέον λήξει».