Οι εργαζόμενοι σε καταφύγιο το χρησιμοποίησαν για να μεταφέρουν στον 38χρονο χιμπαντζή Κάλεμπ τροφή και κουβέρτες.

Καταφύγιο χιμπαντζήδων στη Φλόριντα αναγκάστηκε αυτή την εβδομάδα να επιστρατεύσει drone για να μεταφέρει τροφή σε έναν από τους περίπου 200 πιθήκους που φιλοξενεί, καθώς οι εγκαταστάσεις του είχαν πλημμυρίσει εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων. Ωστόσο, όλα τα ζώα παρέμειναν ασφαλή, ενώ το νερό άρχισε τελικά να υποχωρεί αισθητά το Σάββατο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης.

Οι καταιγίδες που έπληξαν τη νοτιοανατολική και κεντρική Φλόριντα δεν απείλησαν άμεσα τους χώρους φιλοξενίας των ζώων στο καταφύγιο Save the Chimps, καθώς βρίσκονται σε υπερυψωμένο σημείο. Όπως ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης, Άνα Πάουλα Ταβάρες, ορισμένοι κτηνίατροι και άλλοι εργαζόμενοι παρέμειναν όλη τη νύχτα στις εγκαταστάσεις, έκτασης περίπου 61 εκταρίων, κοντά στο Φορτ Πιρς, προκειμένου να διασφαλίσουν τη φροντίδα των ζώων.

Τα κανάλια της περιοχής υπερχείλισαν, με αποτέλεσμα να μετατραπούν σε ποτάμια οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται καθημερινά για τη μεταφορά περίπου 1.361 κιλών τροφής για τους χιμπαντζήδες. Κανονικά, η διανομή γίνεται με οχήματα τύπου γκολφ. Ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα για κίνηση σε βαλτώδεις περιοχές επιστρατεύτηκε, αλλά παρουσίασε βλάβη.

Παράλληλα, ο 38χρονος χιμπαντζής Κάλεμπ είχε εγκλωβιστεί σε υπαίθριο χώρο, καθώς τα νερά είχαν αποκλείσει κάθε πρόσβαση προς το υπόλοιπο καταφύγιο. Όπως εξήγησε ο διευθυντής εγκαταστάσεων, Μαρκ Γιοχάναν, η οργάνωση εδώ και καιρό είχε προμηθευτεί drone μεταφοράς αντικειμένων, για την αντιμετώπιση τέτοιων έκτακτων περιστατικών.

Οι εργαζόμενοι το χρησιμοποίησαν για να μεταφέρουν στον Κάλεμπ τροφή και κουβέρτες, μέχρις ότου εκείνος μπορέσει να κατευθυνθεί μόνος του προς ένα πιο προσβάσιμο σημείο.

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Το καταφύγιο κατέγραψε μάλιστα σε βίντεο τον Κάλεμπ να απολαμβάνει μια μπανάνα, την οποία πήρε από χάρτινη σακούλα που είχε αφήσει το drone. Σε άλλο στιγμιότυπο, ο χιμπαντζής διασχίζει προσεκτικά ένα σχοινί που γεφύρωνε μια περιοχή με λιμνάζοντα νερά.

Για τη μεταφορά τροφής, φαρμάκων και άλλων απαραίτητων εφοδίων στους υπόλοιπους χιμπαντζήδες, οι εργαζόμενοι χρησιμοποίησαν φορτηγά, ακόμη και το προσωπικό όχημα ενός συντηρητή, καθώς και ένα τρακτέρ.

«Οι χιμπαντζήδες λαμβάνουν κανονικά όλη την τροφή τους, τις μπανάνες και τα πορτοκάλια τους, στην ώρα τους. Είναι καλά. Δεν έχει διαταραχθεί η καθημερινότητά τους», δήλωσε ο Γιοχάναν.

Με πληροφορίες από Associated Press





