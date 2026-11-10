«Γαλάζιο» αντάρτικο για το τσιμέντο στα βόρεια προάστια.

Πονοκέφαλο στο Μέγαρο Μαξίμου προκαλεί η υπόθεση της αύξησης των συντελεστών δόμησης στα βόρεια προάστια, με τον ΥΠΕΝ Σταύρο Παπασταύρου να βρίσκεται αντιμέτωπος όχι μόνο με τις αντιδράσεις των κατοίκων, αλλά και με ένα σκληρό εσωκομματικό μέτωπο.

Η μελέτη του υπουργείου Περιβάλλοντος προβλέπει 25 Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή σε 11 δημοτικές ενότητες, που θα μπορούσαν να προσθέσουν περίπου 584.000 τετραγωνικά μέτρα δόμησης. Και κάπου εκεί άρχισαν τα δύσκολα. Δήμαρχοι που πρόσκεινται στη ΝΔ, από την Κηφισιά και τη Φιλοθέη-Ψυχικό μέχρι τον Παπάγου-Χολαργό, αντιδρούν έντονα, ενώ στο μέτωπο των διαφωνούντων καταγράφεται και ο Άδωνις Γεωργιάδης που εκλέγεται στο βόρειο τομέα Β Αθήνας.

Ο Παπασταύρου έσπευσε να κατεβάσει τους τόνους, διευκρινίζοντας ότι οι μελέτες δεν είναι δεσμευτικές και ότι καμία ζώνη δεν θα θεσμοθετηθεί χωρίς τη συναίνεση των δήμων. Ουσιαστικά, το υπουργείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανατραπεί ο αρχικός σχεδιασμός.

Το γεγονός ότι οι αντιδράσεις προέρχονται και από περιοχές που αποτελούν παραδοσιακά εκλογικά κάστρα της ΝΔ φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον Στ. Παπασταύρου. Τόσο που πηγές της στήλης εκτιμούν ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Α.