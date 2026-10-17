Το όνομά του ακουγόταν μέχρι και για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Μετά «έσκασε» η Κίμπερλι...

Ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου διάγει τη δυσκολότερη περίοδο από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Υπήρξε ο υπουργός που βρέθηκε εγγύτερα όλων στην πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ και το παράκανε με υπερβολικές αβρότητες. Τώρα προσπαθεί να πείσει ότι ποτέ δεν άκουσε από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση αλλά κυρίως αποφεύγει να πλησιάζει τη φωτιά γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Μεταξύ βουλευτών της ΝΔ ακούγονται διάφορες ειρωνείες σε βάρος του, ενώ οι σχέσεις του με το Μέγαρο Μαξίμου είναι αυστηρά τυπικές.

Το χειρότερο γι αυτόν είναι ότι όταν θα κληθεί να καταθέσει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Κογκρέσο θα αναφερθεί πολλές φορές στο όνομά του. Δεν αποκλείεται, άλλωστε, να ζητηθεί και δική του κατάθεση. Την παρατήρηση αυτή έκανε μιλώντας στη στήλη συνυποψήφιός του στο νότιο τομέα Β΄ Αθήνας.

Α.