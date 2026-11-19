H υπόθεση έχει πολλά επεισόδια ακόμη. Δεν θα πλήξουμε...

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τα πεπραγμένα της σύντομης πρεσβευτικής της θητείας στην Ελλάδα, όχι μόνο επανέρχονται στο προσκήνιο πολύ πιο σύντομα από ό,τι εκτιμούσαν όσοι παρακολουθούν την υπόθεση, αλλά το κάνουν και με την έλευση... κλιμακίου του FBI στη χώρα μας, οπως αποκάλυψε στο Dnews.gr ο Θανάσης Κουκάκης.

Η έρευνα που εκκινεί το Κογκρέσο για την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ λίγες μόλις ημέρες μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, επιβεβαιώνει πως η Κίμπερλι έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο των Democrats και δεν ήταν ένα προεκλογικό πυροτέχνημα.

Οι λόγοι είναι δύο και είναι λίγο πολύ αυτονόητοι:

Πρώτον, η διαφθορά αποτέλεσε σημαντικό κριτήριο ψήφου - για την ακρίβεια το δεύτερο σημαντικότερο μετά την... ακρίβεια στις ενδιάμεσες εκλογές. Και η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών τους λύνει τα χέρια για να κάνουν πράξη αυτά που έλεγαν προεκλογικά. Και στην περίπτωση Γκιλφόιλ διαβλέπουν ένα... εξαίσιο story αδιαφάνειας.

Δεύτερον, στο πλαίσιο αυτό οι Reds έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους σε πρόσωπα που με τον έναν ή τον με τον άλλον τρόπο αγγίζουν τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η επιστολή που έλαβε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για διατήρηση όλων των εγγράφων και επικοινωνιών της που σχετίζονται με τη θητεία της, την οποία απέστειλε βουλευτής των Δημοκρατικών που αναμένεται να αναλάβει επικεφαλής της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, είναι μόλις μία από τις συνολικά 12 που εστάλησαν σε πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ.

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Τούτων δοθέντων, όπως καταλαβαίνετε, η υπόθεση έχει πολλά επεισόδια ακόμη. Δεν θα πλήξουμε...

N.A.