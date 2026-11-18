Σύμφωνα με επιστολή, η Γκίλφοϊλ φέρεται να καυχήθηκε για τις διασυνδέσεις της με δύο εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες, υποστηρίζοντας ότι χρηματοδοτούσαν τα ταξίδια της.

Στο επίκεντρο νέας έρευνας των Δημοκρατικών στο αμερικανικό Κογκρέσο βρίσκεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με τον Ρόμπερτ Γκαρσία να εξαπολύει σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της για πιθανή κατάχρηση της διπλωματικής της ιδιότητας, αποδοχή πολυτελών δώρων και προώθηση ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής από την Καλιφόρνια, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, απέστειλε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου επιστολή στην πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ζητώντας τη διατήρηση όλων των εγγράφων και επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θητεία της.

Στην τρισέλιδη επιστολή του, ο Γκαρσία υποστηρίζει ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η Γκίλφοϊλ αξιοποίησε την κυβερνητική της θέση για να αποδέχεται πολυτελή δώρα από ξένους παράγοντες και να ζητά εξυπηρετήσεις από ιδιώτες, προσφέροντας ως αντάλλαγμα την επιρροή της στην κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με την επιστολή, η Γκίλφοϊλ φέρεται να καυχήθηκε για τις διασυνδέσεις της με δύο εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες, υποστηρίζοντας ότι χρηματοδοτούσαν τα ταξίδια της.

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί επικαλούνται δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ανέπτυξε στενή συνεργασία με λομπίστα του ελληνικού κατασκευαστικού και ενεργειακού ομίλου Aktor. Στην επιστολή, γίνεται λόγος για πιέσεις σε κυβερνήσεις των Βαλκανίων για έργα, παρά την ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης υπόθεση που προηγείται της επικύρωσης του διορισμού της από τη Γερουσία. Η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από δωρητή των Ρεπουμπλικανών, με αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και την προοπτική μελλοντικού οικονομικού οφέλους έως ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Σύμφωνα με τον Γκαρσία, στην υπόθεση εμπλέκεται και ο συνεργάτης της Ντρου Λιντς, ενώ αναφέρονται επαφές με στελέχη της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας και του FBI.

Η επιστολή εντάσσεται σε ευρύτερη πρωτοβουλία των Δημοκρατικών, που περιλαμβάνει συνολικά 12 αιτήματα διατήρησης εγγράφων προς πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ, μεταξύ των οποίων οι γιοι του προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ και κυβερνητικοί αξιωματούχοι.