Sold out το ματς της Κυριακής, λόγω του Ροναλντίνιο - Έως 150 ευρώ τα εισιτήρια.

Ο Ροναλντίνιο γυρίζει πίσω τον χρόνο: στα 46 του, την Κυριακή (15/11) θα παίξει ξανά, αυτή τη φορά με τη φανέλα της Ραβένα, στο ντέρμπι της τρίτης κατηγορίας του ιταλικού πρωταθλήματος, κόντρα στη Φορλί.

Ο Βραζιλιάνος παγκόσμιος πρωταθλητής και κάτοχος της Χρυσής Μπάλας υπέγραψε με τη Ραβένα τον Ιούνιο, αποκτώντας και ποσοστό του συλλόγου. Ωστόσο, με δεδομένο ότι η τελευταία του εμφάνιση ήταν με τη Φλουμινένσε τον Σεπτέμβριο του 2015, δεν ήταν πολλοί εκείνοι που περίμεναν να τον δουν να ξαναπαίζει.

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Πριν από τρεις εβδομάδες η Ραβένα ανακοίνωσε πως ο πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα και της Μίλαν θα παίξει στις 15 Νοεμβρίου κόντρα στη Φορλί. Σήμερα, Παρασκευή, ο προπονητής του συλλόγου, Αντρέα Μαντορλίνι, δήλωσε πως ο Ροναλντίνιο θα είναι βασικός.

«Θα παίξει από την αρχή, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μαζί θα αποφασίσουμε πόσο θα παίξει. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής. Και πρέπει να πάρουμε ένα αποτέλεσμα. Πάντα παίζουμε με τρεις επιθετικούς, θα είναι ένας από τους τρεις», δήλωσε. Ο Σιμόνε Ράμπι, επιθετικός της Ραβένα, δήλωσε ότι εάν η ομάδα κερδίσει πέναλτι, θα το εκτελέσει ο Ροναλντίνιο. Ίσως έτσι ο Βραζιλιάνος θρύλος στα 46 του φτάσει στα 300 γκολ στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

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Έως 150 ευρώ τα εισιτήρια για τον Ροναλντίνιο

Ο Ροναλντίνιο έφτασε την Παρασκευή στη Ραβένα και αύριο, Σάββατο, θα κάνει τη μοναδική προπόνηση με τους συμπαίκτες του.

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Όπως αναμενόταν, η επιστροφή του στο γήπεδο έχει προκαλέσει φρενίτιδα. Στο Stadio Bruno Benelli προστέθηκε προσωρινή κερκίδα που αυξάνει τις θέσεις σε 7.000 και το ματς έχει γίνει sold out. Οι τιμές των εισιτηρίων έφτασαν τα 150 ευρώ.

Αντίστοιχα έντονο είναι και το ενδιαφέρον των ΜΜΕ. Η Ραβένα δέχθηκε 100 αιτήματα για διαπιστεύσεις, όχι μόνο από την Ιταλία, αλλά και από τη Βραζιλία, την Αγγλία, την Κίνα και τη Σαουδική Αραβία.

Με πληροφορίες από: Reuters