Η αστυνομία και οι καραμπινιέροι πραγματοποιούν ελέγχους, μεταξύ άλλων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Ένα νέο κύμα απειλητικών μηνυμάτων για τοποθέτηση βομβών σήμανε συναγερμό σε σχολικές μονάδες σε ολόκληρη την Ιταλία - από το Βένετο και τη Λιγουρία μέχρι την Ουμβρία, το Λάτιο και τη Σικελία.

Αρκετά σχολεία εκκενώθηκαν άμεσα για λόγους ασφαλείας, ενώ άλλα τελούν υπό αυστηρό αστυνομικό έλεγχο, καθώς οι αρχές ερευνούν τη σοβαρότητα των απειλών.

Όπως και στα αντίστοιχα περιστατικά που σημειώθηκαν χθες, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φέρουν την ίδια μυστηριώδη υπογραφή: «Μιχαήλ Αντρόποφ, ηγέτης του Βιλαετίου του Μισογινιστάν».

Η αστυνομία στη Ρώμη ανέφερε ότι είχαν ληφθεί αναφορές για απειλές από μεγάλο αριθμό σχολείων, αν και σε μικρότερη κλίμακα σε σύγκριση με την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι «δεν υπήρχε απολύτως τίποτα που να τις τεκμηριώνει».

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης στο γραφείο της για συνομιλίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης παρόμοιων περιστατικών.

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«Τα κτίρια δεν πρέπει να εκκενώνονται ελλείψει συγκεκριμένων στοιχείων, πέραν της απλής λήψης ενός μαζικού email που υποδηλώνει την ύπαρξη πραγματικού κινδύνου», δήλωσε το γραφείο της Πρωθυπουργού.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι η Ρωσία μπορεί να βρίσκεται πίσω από μια εκστρατεία διατάραξης της καθημερινότητας στα ευρωπαϊκά έθνη που στηρίζουν την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, ωστόσο οι ιταλικές αρχές έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για κάτι τέτοιο. Η Ρωσία αρνείται την ανάμειξή της και κατηγορεί τη Δύση για μια εκστρατεία δυσφήμισης.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη σήμανε αρχικά συναγερμός και πάλι στην Ιταλία, ενώ επηρεάστηκαν εντέλει περίπου 6.300 από τα συνολικά 7.476 δημόσια σχολεία της χώρας. Απειλητικό μέιλ εστάλη επίσης σε περισσότερα από 300 σχολεία στη Βόρεια Ιρλανδία.