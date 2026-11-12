Η υπόθεση με τα περιβόητα «σπιτάκια ανακύκλωσης», που ακριβοπληρώθηκαν και βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εγείρει σοβαρά ερωτήματα, τονίζει ο Χ. Δούκας.

Εξηγήσεις για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζητά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Ο Δήμος Αθηναίων, ύστερα από έγγραφες οχλήσεις χωρίς αποτέλεσμα, απέστειλε εξώδικο στην Ανταποδοτική Ανακύκλωση ζητώντας εξηγήσεις», τονίζει ο δήμαρχος σε ανάρτησή του στο Facebook, θέτοντας τέσσερα κρίσιμα ερωτήματα: Ποιος θα αναλάβει το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων; Ποιος θα λογοδοτήσει για τις συμβάσεις και τη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων; Γιατί πραγματοποιούνται συσκέψεις χωρίς ουσιαστική ενημέρωση και συμμετοχή των δήμων; Γιατί η ηγεσία της ΚΕΔΕ σιωπά;».

Αναλυτικά η ανάρτηση του δημάρχου:

Ο Δήμος Αθηναίων, ύστερα από έγγραφες οχλήσεις χωρίς αποτέλεσμα, απέστειλε εξώδικο στην Ανταποδοτική Ανακύκλωση ζητώντας εξηγήσεις.

Η υπόθεση με τα περιβόητα «σπιτάκια ανακύκλωσης», που ακριβοπληρώθηκαν και βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

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Ως Δήμος Αθηναίων δεν μείναμε με σταυρωμένα χέρια.

Στείλαμε, όπως οφείλαμε, επιστολή στην ΚΕΔΕ, ζητώντας να συζητηθεί το θέμα στο συνέδριο της Καλαμάτας. Το Προεδρείο δεν ανταποκρίθηκε.

Με δεδομένο ότι πολλά από αυτά δεν λειτουργούν, ο Δήμος Αθηναίων, ύστερα από έγγραφες οχλήσεις χωρίς αποτέλεσμα, απέστειλε εξώδικο στην Ανταποδοτική Ανακύκλωση ζητώντας εξηγήσεις.

Απαιτούμε πλήρη διαφάνεια, ξεκάθαρες ευθύνες και άμεσες απαντήσεις.

Ποιος θα αναλάβει το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων;

Ποιος θα λογοδοτήσει για τις συμβάσεις και τη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων;

Γιατί πραγματοποιούνται συσκέψεις χωρίς ουσιαστική ενημέρωση και συμμετοχή των δήμων;

Γιατί η ηγεσία της ΚΕΔΕ σιωπά;

Περιμένουμε τις απαντήσεις της κυβέρνησης και των αρμόδιων φορέων.

Εμείς θα επιμείνουμε με κάθε νόμιμο μέσο.

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