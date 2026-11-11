«Ανοίγουμε έναν νέο χώρο διαλόγου και συμμετοχής των νέων στα κοινά. Γιατί θέλουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον της Αθήνας μαζί τους» ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Άνοιξε η πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Αθηναίων (Δ.Σ.Ν.Α.), το νέο όργανο που συστήνει ο Δήμος Αθηναίων, με στόχο την ενεργό συμμετοχή των νέων στα ζητήματα που αφορούν την πόλη και το μέλλον της. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας θα έχει συμβουλευτικό και εισηγητικό χαρακτήρα, αποτελώντας έναν θεσμοθετημένο χώρο διαλόγου, έκφρασης και κατάθεσης προτάσεων για νέους ηλικίας 17 έως 30 ετών, που κατοικούν, σπουδάζουν ή εργάζονται στον Δήμο Αθηναίων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Η Αθήνα του αύριο δεν μπορεί να σχεδιάζεται χωρίς εσάς, που θα ζήσετε το μέλλον της. Θέλουμε να έχετε φωνή, λόγο και ουσιαστικό ρόλο στις αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά σας. Με τη δημιουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας ανοίγουμε έναν νέο χώρο διαλόγου και συμμετοχής των νέων στα κοινά. Έναν χώρο όπου οι ιδέες σας θα ακούγονται και οι προτάσεις σας για τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, την καινοτομία και τις γειτονιές μας θα μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών της πόλης. Σας καλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας μέσα από τη νέα πλατφόρμα και να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Γιατί θέλουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον της Αθήνας μαζί σας».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, σημείωσε: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας είναι ο δικός σας χώρος, όπου οι ανησυχίες σας γίνονται προτάσεις, οι ιδέες σας μετατρέπονται σε δράσεις και το όραμά σας για μια καλύτερη πόλη αποκτά θεσμική φωνή. Θέλουμε να φέρετε στο τραπέζι την καινοτομία, τη φρεσκάδα, αλλά και την κριτική σας ματιά. Από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε να είμαστε δίπλα σας. Όχι ως ελεγκτές, αλλά ως συμπαραστάτες, έτοιμοι να ακούσουμε, να συζητήσουμε και να μετουσιώσουμε τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις σας σε εφαρμόσιμες δημοτικές πολιτικές».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Γενιάς, Ευάγγελος Γιαννόπουλος, τόνισε: «Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έρθουν οι νέοι κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς είναι η αρχή ενός μικρού κράτους. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα για το Δήμο Αθηναίων αυτή η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής για τη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας συγκροτείται με διαφάνεια, αντιπροσωπευτικότητα και σαφείς κανόνες λειτουργίας. Εκπρόσωποι φορέων, μαθητικών κοινοτήτων και νέοι πολίτες μέσα από Μητρώο και κλήρωση θα συμμετέχουν σε ένα σύγχρονο, ανοιχτό πλαίσιο διαβούλευσης. Οι προτάσεις τους θα κατατίθενται οργανωμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα λαμβάνονται υπόψιν στη στρατηγική της πόλης.

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Τι προβλέπει το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας θα αποτελείται από 43 μέλη.

Η σύνθεσή του θα προκύπτει από εκπροσώπους δημοτικών παρατάξεων, εκπροσώπους φορέων της πόλης (μαθητικές κοινότητες, εργασία, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, πολιτισμός, περιβάλλον, οργανώσεις πολιτών) και νέους πολίτες που θα επιλέγονται με κλήρωση από «Μητρώο Νέων Πολιτών».

Η θητεία του θα είναι διετής, με υποχρεωτικές τακτικές συνεδριάσεις και δημόσιο ετήσιο απολογισμό δράσης.

Η ίδρυση του Δ.Σ.Ν.Α. αποσκοπεί στη θεσμική ενσωμάτωση της φωνής των νέων στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας θα κατατίθενται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων και θα έχουν εισηγητικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής για τη νέα γενιά.

Στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου είναι η ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο και η διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για ζητήματα που αφορούν τη νεολαία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, με θητεία δύο ετών, και θα καταθέτει τις προτάσεις του στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.

Φορείς που εκπροσωπούνται στο νέο όργανο

1. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

2. Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

3. Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ)

4. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

5. Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών (ΕΠΣΑ)

6. Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αθηνών (ΕΣΚΑ)

7. Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

8. Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

9. Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ)

Οι παραπάνω φορείς καλούνται να ορίσουν έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο, ηλικίας δεκαεπτά (17) έως τριάντα (30) ετών, που να κατοικεί, να σπουδάζει ή να εργάζεται στην Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: youth.cityofathens.gr