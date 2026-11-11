Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους δεσμεύτηκε για μηδενική ανοχή.

Περίπου το 40% των γυναικών και το 20% των ανδρών που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις στη Γερμανία έχουν υποστεί κάποια μορφή ανάρμοστης σεξουαλικής συμπεριφοράς μόνο τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με έρευνα.

Όπως αναφέρει το Politico, οι περισσότερες περιπτώσεις δεν καταγγέλλονται. Ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους από την πλευρά του παραδέχθηκε ότι υπάρχει «συστημικό πρόβλημα» στον πώς ο στρατός χειρίζεται τις καταγγελίες.

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, οι περιπτώσεις ανάρμοστης σεξουαλικής συμπεριφοράς στις ένοπλες δυνάμεις ήταν τρεις έως έξι φορές πιο κοινές από ότι αναφέρουν τα επίσημα έγγραφα. Τα ευρήματα της έρευνας, παρουσιάστηκαν μία εποχή που η Γερμανία επιχειρεί να στρατολογήσει περισσότερους στρατιώτες, άνδρες και γυναίκες, σε μία απόπειρα να ξαναχτίσει τον στρατό της.

Τέσσερις στις 10 γυναίκες που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και σχεδόν ένας στους πέντε άνδρες δήλωσαν πως έχουν βιώσει τουλάχιστον μία μορφή ανάρμοστης σεξουαλικής συμπεριφοράς το περασμένο έτος. Αυτό περιλαμβάνει αήθη σεξουαλικά σχόλια, σεξουαλικές εικόνες, αγγίγματα και σεξουαλική βία. Την ίδια περίοδο, ποσοστό της τάξης του 2% και από τα δύο φύλα, ανέφεραν περιπτώσεις σεξουαλικής βίας. Στην έρευνα που διεξήχθη από τις 13 Ιουλίου ως τις 27 Αυγούστου, συμμετείχαν ανώνυμα πάνω από 8.100 στρατιώτες.

Η έρευνα έδειξε ότι μόλις το 1/6 έως 1/3 των περιστατικών ανάρμοστης σεξουαλικής συμπεριφοράς καταγγέλθηκε, ανάλογα με την περίπτωση. Μεγάλο ποσοστό αυτών δήλωσαν ότι δεν ήθελαν να προκαλέσουν την προσοχή. Άλλοι δήλωσαν πως φοβήθηκαν για τις συνέπειες ή αμφισβήτησαν το αν θα υπάρξει κάποια συνέπεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Μηδενική ανοχή» λέει ο Γερμανός υπουργός Άμυνας

Ο Μπόρις Πιστόριους παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνας στη Βουλή μαζί με τον αξιωματούχο του γερμανικού στρατού, Carsten Breuer. Μιλώντας μετά την παρουσίασε δεσμεύτηκε για μηδενική ανοχή στις ανάρμοστες σεξουαλικές συμπεριφορές.

Ο Πιστόριους ζήτησε να γίνει διαχείριση των καταγγελιών για το «συστημικό πρόβλημα» και είπε ότι οι στρατιωτικές δομές και οι παραδοσιακές αποκρίσεις ορισμένων ανωτέρων στις καταγγελίες αποτελούν μέρος της ευθύνης. Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε σχέδιο 34 σημείων για τη βελτίωση της προστασίας των θυμάτων και τη διευκόλυνση της διαδικασίας για την καταγγελία ανάλογων περιστατικών.

ΟΙ ανώτεροι που ανέχονται περιστατικά ανάρμοστης σεξουαλικής συμπεριφοράς ή δεν καταφέρουν να διαχειριστούν το ζήτημα σωστά, «δεν θα διατηρούν πλέον την ηγετική τους θέση», διαμήνυσε ο Πιστόριους.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης πως οι γυναίκες είχαν καταγγείλει λιγότερα περιστατικά στις μονάδες, όπου αποτελούσαν πάνω από το 15% του προσωπικού.

Σε ερώτηση για το τι θα έλεγε σε μία μητέρα, της οποία η κόρη θα ήθελε να πάει στον στρατό, ο Πιστόριους επέμεινε ότι η Bundeswehr παραμένει «ένας ασφαλής εργοδότης» επειδή αναλαμβάνει δράση.

Με πληροφορίες του Politico