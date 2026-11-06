Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ (CSU) έκανε λόγο για «απόλυτη τραγωδία» και δήλωσε ότι ο θάνατος του Αϊβάνγκερ «αφήνει βαθύ κενό στην πολιτική» του κρατιδίου.

Ο θάνατος του αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού Οικονομίας της Βαυαρίας Χούμπερτ Αϊβάνγκερ δεν προήλθε από εγκληματική ενέργεια, ενώ μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Βερολίνου, αναφερόμενη στα προκαταρκτικά αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας.

Ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ βρέθηκε προχθές νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Βερολίνο, όπου είχε μεταβεί προκειμένου να συμμετάσχει στα εγκαίνια πολιτικού γραφείου του κόμματός του, των Ελεύθερων Ψηφοφόρων. Λίγη ώρα πριν από την εκδήλωση, ακύρωσε την εμφάνισή του επικαλούμενος λόγους υγείας και αργότερα εντοπίστηκε νεκρός από υπαλλήλους του ξενοδοχείου, οι οποίοι είχαν στο μεταξύ ειδοποιηθεί να τον αναζητήσουν από συνεργάτες του.

Ανησυχία για το μέλλον της συγκυβέρνησης

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ (CSU) έκανε λόγο για «απόλυτη τραγωδία» και δήλωσε ότι ο θάνατος του Αϊβάνγκερ «αφήνει βαθύ κενό στην πολιτική» του κρατιδίου. Τα δύο κόμματα συγκυβερνούν από το 2018, με τους Ελεύθερους Ψηφοφόρους να αυξάνουν συνεχώς τα ποσοστά τους. Στις κρατιδιακές εκλογές του 2006 είχαν 2%, ενώ στις εκλογές του 2023 έφθασαν στο ιστορικά υψηλότερο ποσοστό τους, με 15,8%. Μετά τον θάνατό του, εκφράζεται ανησυχία σχετικά με το μέλλον της συγκυβέρνησης, καθώς το κόμμα υπήρξε από την αρχή προσωποκεντρικό.

«Ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ ήταν το πρόσωπο των Ελεύθερων Ψηφοφόρων. Τους ανέπτυξε και τους διαμόρφωσε όπως κανένας άλλος. Στην αντίληψη πολλών, οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι ήταν συνώνυμοι με τον Αϊβάνγκερ. Όχι μόνο τους οδήγησε σε πολιτικές επιτυχίες, αλλά ανέπτυξε επίσης μια υπόσχεση την οποία ενσάρκωνε ο ίδιος: προσγειωμένος, άμεσος, ευθύβολος και αξιόπιστος στην εκπροσώπηση των συμφερόντων των αγροτικών περιοχών», λέει ο πολιτικός επιστήμονας Τόμας Μ. Κλοτς από τη Σχολή Πολιτικής και Δημόσιας Πολιτικής του Μονάχου στο ARD και επισημαίνει ότι χωρίς τον αρχηγό τους, οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι «χάνουν ξαφνικά και χωρίς καμία προετοιμασία το κέντρο βάρους τους».

Ο κ. Ζέντερ από την πλευρά του δεν θέλησε να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης και τόνισε ότι η πολιτική στη Βαυαρία «θα συνεχιστεί με συνεργασία στο ίδιο πνεύμα, στο πνεύμα του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ». Σε δημοσκόπηση πάντως του 2023, το 39% των ψηφοφόρων στη Βαυαρία είχε δηλώσει ότι, εάν δεν υπήρχαν οι «Ελεύθεροι Ψηφοφόροι», θα ψήφιζε την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ