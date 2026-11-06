Ο υπουργός αποκάλυψε ότι ήδη ελέγχονται και άλλες ΜΚΟ για την δράση τους.

«Οι αντικοινωνικές συμπεριφορές, η εκμετάλλευση της ανθρώπινης ευαισθησίας και κάθε μορφή παράνομης δραστηριότητας που υπονομεύει την κοινωνική εμπιστοσύνη αντιμετωπίζονται με αποφασιστικότητα και συνέπεια πάντα στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου», είναι το μήνυμα που έστειλε από τη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχετικά με την εξάρθρωση του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν μέσω της ΜΚΟ «Παιδικής Χαράς».

Όπως τόνισε ο υπουργός «οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της Κοινωνίας των Πολιτών με σημαντικό κοινωνικό έργο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Ωστόσο”, όπως πρόσθεσε “καμία ιδιότητα, κανένας θεσμός και καμία οργανωτική μορφή δεν μπορεί να λειτουργεί απέναντι στον νόμο. Κάθε παραβατική συμπεριφορά, από όπου και αν προέρχεται, τίθεται στο στόχαστρο των αρμόδιων αρχών». Πρόσθεσε επίσης πως, «η Πολιτεία έχει καθήκον να προστατεύει τόσο τους πολίτες που προσφέρουν από το υστέρημά τους, όσο και τους πραγματικούς δικαιούχους της βοήθειας”. Και κατέληξε αναφέροντας πως οι έρευνες συνεχίζονται.“Προς την ίδια κατεύθυνση ακολουθούν και άλλες παρόμοιες επιχειρησιακές και οικονομικές έρευνες, με σκοπό τον εντοπισμό και την εξάλειψη παρόμοιων φαινομένων και την παραπομπή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη»

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Γιατί εντοπίστηκε τώρα η απάτη της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για μια υπόθεση που αποκαλύφθηκε ξαφνικά, αλλά για το αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας των αστυνομικών αρχών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου δύο χρόνια, από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί η εξειδικευμένη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. «Δεν είναι τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η δημιουργία και η λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας έχουν ενισχύσει τις δυνατότητες της Ελληνικής Αστυνομίας να εντοπίζει και να εξαρθρώνει σύνθετες εγκληματικές οργανώσεις. Όπως σημείωσε, «ακριβώς αυτή τη στιγμή η χώρα διαθέτει την αναγκαία οργάνωση, την ικανή υπηρεσία να εξαλείψει παρόμοια φαινόμενα». Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, μέσα στα δύο αυτά χρόνια έχουν συλληφθεί περίπου 2.000 κατηγορούμενοι, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ περίπου 800 έχουν προφυλακιστεί. Παράλληλα, έχουν εξαρθρωθεί περισσότερες από 250 εγκληματικές οργανώσεις.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από πλευράς του ο ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης σημείωσε: «Η υπόθεση στην οποία θα αναφερθούμε σήμερα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιμονής, της μεθοδικότητας και των υψηλών ερευνητικών δυνατοτήτων των στελεχών της Δ.Α.Ο.Ε. Παρότι η αρχική πληροφορία που περιήλθε στο Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, μέσω της Παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, είχε ως αφετηρία γενικά και απροσδιόριστα στοιχεία για το σύννομο ή όχι της δράσης της συγκεκριμένης Μ.Κ.Ο., οι αστυνομικοί μας προχώρησαν σε μια πολυεπίπεδη και εις βάθος διερεύνηση, συλλέγοντας και διασταυρώνοντας στοιχεία από πλήθος πηγών. Ιδιαίτερα απαιτητικός υπήρξε ο οικονομικός έλεγχος της υπόθεσης, καθώς χρειάστηκε να αναλυθεί και να αξιολογηθεί ένας τεράστιος όγκος οικονομικών δεδομένων και εκατοντάδων χιλιάδων συναλλαγών, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η πραγματική διάσταση της παράνομης δράσης των εμπλεκόμενων προσώπων. Η έρευνα αυτή αναδεικνύει την επιχειρησιακή ικανότητα της Δ.Α.Ο.Ε. να μετατρέπει ακόμη και αποσπασματικές πληροφορίες σε ολοκληρωμένες δικογραφίες, μέσα από επιστημονική προσέγγιση, υπομονή και συστηματική ανάλυση.»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι οι έρευνες δεν σταματούν στη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες επιχειρησιακές και οικονομικές έρευνες για τον εντοπισμό αντίστοιχων φαινομένων. Όπως τόνισε, στόχος είναι να εντοπίζονται οι υπεύθυνοι και να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, προστατεύοντας τόσο τους πολίτες που προσφέρουν χρήματα από το υστέρημά τους όσο και τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη τη βοήθεια. Αναφερόμενος ειδικότερα στις ΜΚΟ, ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η δράση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί σημαντικό μέρος της κοινωνικής αλληλεγγύης, ωστόσο καμία οργανωτική μορφή δεν μπορεί να βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Διευκρίνισε, επίσης, ότι το υπουργείο δεν σχεδιάζει προληπτική επιτήρηση και παρακολούθηση όλων των ΜΚΟ, αλλά οι αστυνομικές αρχές παρεμβαίνουν όταν υπάρχουν καταγγελίες, υπόνοιες ή στοιχεία που παραπέμπουν σε παράνομη δραστηριότητα.