Η προσφυγή αποτελεί την πρώτη ουσιαστική νομική κίνηση από πλευράς οικογένειας που φέρεται να έχει υποστεί τις συνέπειες της δράσης της ΜΚΟ.

Τη δικαστική οδό επιλέγει η οικογένεια της μικρής Μαριτίνας, η οποία φέρεται να επηρεάστηκε από τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για όσα καταγγέλλονται σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οικογένεια αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Πρόκειται για την πρώτη οικογένεια που φέρεται να προχωρά σε επίσημη νομική ενέργεια στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Το χρονικό της εμπλοκής της οικογένειας

Η οικογένεια της μικρής Μαριτίνας είχε βρεθεί στο επίκεντρο των αποκαλύψεων από τα πρώτα στάδια της έρευνας. Αρχικά, είχε δημιουργήσει με δική της πρωτοβουλία ερανικό λογαριασμό, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για την κάλυψη των αναγκών του παιδιού.

Στη συνέχεια, ωστόσο, η οικογένεια καταγγέλθηκε από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με αποτέλεσμα να κλείσει ο λογαριασμός. Όπως έχει γίνει γνωστό, η μητέρα δεν γνώριζε αρχικά ποιος βρισκόταν πίσω από την καταγγελία.

Ακολούθησε η προσέγγιση της οικογένειας από εκπροσώπους της οργάνωσης, οι οποίοι εμφανίστηκαν πρόθυμοι να προσφέρουν βοήθεια, υποστηρίζοντας ότι γνώριζαν πώς θα μπορούσε να διευθετηθεί η κατάσταση.

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Προφυλακιστέος ο ιδρυτής της ΜΚΟ και η πρώην σύντροφός του

Την ίδια ώρα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 37χρονος ιδρυτής και πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνος Φιρινίδης, μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας του ενώπιον του 1ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Ο 37χρονος φέρεται ως κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων που είχαν συγκεντρωθεί μέσω δωρεών και εράνων για την ενίσχυση οικογενειών με παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες. Προφυλακιστέα είχε κριθεί τις προηγούμενες ημέρες και η 35χρονη πρώην σύντροφός του, η οποία κατηγορείται για την ίδια υπόθεση.

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Επικαλέστηκε εξάρτηση από τον τζόγο

Κατά την απολογία του, ο 37χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος και ζήτησε συγγνώμη, αποδίδοντας τις πράξεις του στην εξάρτησή του από το στοίχημα.

«Είμαι μετανιωμένος και συντετριμμένος. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους - δεν το λέω προσχηματικά. Όλο αυτό το έκανα λόγω της εξάρτησής μου από το στοίχημα. Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή.

Αναφορικά με τα χρήματα που δεν έφτασαν στους τελικούς δικαιούχους, ο κατηγορούμενος φέρεται να υπολόγισε το ποσό μεταξύ 400.000 και 600.000 ευρώ, αμφισβητώντας το ύψος των 2,8 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι διάγει πολυτελή βίο, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές δαπάνες ήταν περιορισμένες. «Είχα μια μεγαλομανία. Ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος», φέρεται να ανέφερε.

Περιγράφοντας τη σχέση του με τον στοιχηματισμό, φέρεται να είπε ότι πραγματοποιούσε ακόμη και 30 διαφορετικά πονταρίσματα καθημερινά, επικαλούμενος τα αρχεία των στοιχηματικών εταιρειών ως αποδεικτικό στοιχείο της εξάρτησής του.

Τι υποστήριξε για τις οικογένειες και τους αγώνες στην Πιερία

Ο 37χρονος αρνήθηκε ότι υπήρχε οργανωμένη προσπάθεια προσέγγισης οικογενειών με παραπλανητικές πρακτικές, υποστηρίζοντας ότι οι ίδιοι οι γονείς απευθύνονταν στην οργάνωση αναζητώντας οικονομική βοήθεια.

«Οι γονείς των παιδιών έρχονταν μόνοι τους για να βοηθηθούν. Ποτέ δεν ψαρεύαμε κόσμο», φέρεται να δήλωσε.

Σχετικά με τις καταγγελίες για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων σε τοπικά πρωταθλήματα της Πιερίας, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «λόγια του αέρα», τα οποία, όπως υποστήριξε, χρησιμοποιούσε για να δημιουργεί την εντύπωση ότι προσέφερε χρήματα. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι είχε διαθέσει περίπου 30.000 ευρώ ως χορηγία σε δύο ποδοσφαιρικά σωματεία.

Στο μικροσκόπιο 3,9 εκατ. ευρώ από δωρεές και εράνους

Η υπόθεση αφορά τη διαχείριση περίπου 3,9 εκατ. ευρώ, τα οποία συγκεντρώθηκαν για την οικονομική ενίσχυση 34 οικογενειών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, στους δικαιούχους φέρεται να αποδόθηκε μόλις το ποσό των 1,1 εκατ. ευρώ.

Το υπόλοιπο ποσό φέρεται να διοχετεύτηκε σε ταξίδια, αγορές πολυτελών ειδών, στοιχηματικές συναλλαγές, αλλά και στη χρηματοδότηση τοπικών ποδοσφαιρικών σωματείων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και το σκέλος της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων στην Πιερία.

Ο 37χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και συμμετοχή σε συμμορία, με το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από την απολογία του ιδρυτή είχαν προηγηθεί εκείνες της 35χρονης πρώην συντρόφου του, του 32χρονου αδελφού της και τριών ακόμη προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στο σκέλος της χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων. Η 35χρονη προφυλακίστηκε, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.