Το νέο άλμπουμ του ΛΕΞ έχει τίτλο «Μπάσταρδος» και το presave στο Spotify έχει ήδη ανοίξει.

Ο ΛΕΞ επιστρέφει με νέο άλμπουμ την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ήδη ξεκινήσει στο Spotify.

Το νέο άλμπουμ του ράπερ, θα έχει τίτλο «Μπάσταρδος» και θα περιλαμβάνει 10 τραγούδια.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά το ομώνυμο μυστηριώδες προφίλ με τους γρίφους που είχε δημιουργηθεί στα social media τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο της προωθητικής καμπάνιας του άλμπουμ, βάζοντας φωτιά στους θαυμαστές τους ΛΕΞ και οδηγώντας τους να αναζητούν στοιχεία μέσα από μυστηριώδεις αναρτήσεις και κρυφά μηνύματα.

Ορισμένες από τις αναρτήσεις που είχαν προκαλέσει ερωτηματικά και εικασίες είναι οι μυστηριώδεις κάρτες που έκαναν την εμφάνισή τους και που όπως όλα δείχνουν παραπέμπουν σε τίτλους τραγουδιών του επερχόμενου άλμπουμ.

Ακόμα και η ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ, Παρασκευή και 13, μόνο τυχαία δεν είναι, αφού είναι μια ευθεία αναφορά στη διάσημη σειρά ταινιών τρόμου «Παρασκευή και 13» με πρωταγωνιστή τον Jason που σκορπούσε τον τρόμο και τον θάνατο.

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Ο «Μπάσταρδος» έρχεται δύο χρόνια μετά «G.T.K.», το προηγούμενο άλμπουμ του ΛΕΞ το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2024.