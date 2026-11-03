Ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γιώτα Νέγκα συνεργάζονται πρώτη φορά δισκογραφικά.

Η Γιώτα Νέγκα και ο Γιώργος Θεοφάνους ενώνουν τις καλλιτεχνικές τους δυνάμεις στο νέο EP με τίτλο «Ταυτότητα», που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen στις streaming υπηρεσίες και στο YouTube.

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Το EP αποτελείται από 6 τραγούδια σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους, με τη Γιώτα Νέγκα να δίνει τη δική της ερμηνευτική ταυτότητα σε κάθε ένα από αυτά. Τους στίχους έγραψαν οι Ελεάνα Βραχάλη, Ουρανία Πατέλλη και Αναστασία Μουτσάτσου.

{https://www.youtube.com/watch?v=mIGmZw3gsgU&list=PLG2tMiHqS5Dg&index=4}

Το tracklist περιλαμβάνει το ομότιτλο τραγούδι «Ταυτότητα», που κυκλοφόρησε προ μηνών και αποτέλεσε την πρώτη γνωριμία του κοινού με τη δισκογραφική δουλειά, καθώς και την «Τσέπη», που ξεχώρισε τις προηγούμενες ημέρες μέσα από τα social media και τα ραδιόφωνα.

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{https://www.youtube.com/watch?v=pQrpSH0dT7g&list=PLG2tMiHqS5Dg&index=1}

Την ίδια ώρα, η Γιώτα Νέγκα ξεκίνησε τις εμφανίσεις της στον «Σταυρό του Νότου», όπου θα εμφανίζεται όλες τις Παρασκευές του Νοεμβρίου μαζί με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, ενώ ο Γιώργος Θεοφάνους εμφανίζεται κάθε Παρασκευή και Κυριακή στη «Μέδουσα».

{https://www.youtube.com/watch?v=zXb8rwlkCRs&list=PLG2tMiHqS5Dg&index=2}

Βρείτε το EP «Ταυτότητα» στις streaming υπηρεσίες.

{https://youtu.be/0nj07I55R3w?si=vU2HAMPetzjYoM-c}

{https://youtu.be/ncX64_0svYg?si=oVWhYQTleb6aWVSN}