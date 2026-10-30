Έναρξη Παραστάσεων Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 στη Μουσική Σκηνή «Ράδιο» στο Γκάζι.

Η Ιωάννα Καβρουλάκη έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στη μουσική σκηνή «Ράδιο», στο Γκάζι, με την μουσική παράσταση «Χαλάλι»! Μία μουσική συνάντηση γεμάτη συναίσθημα, τραγούδια από τη νέα δημιουργική της περίοδο και μουσικές διασκευές γεμάτες πάθος.

Προετοιμάζοντας το νέο της EP βρίσκεται ήδη σε τροχιά δημιουργίας, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Νοέμβριο. Η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια θα μοιραστεί επί σκηνής το υλικό που γεννιέται αυτή την περίοδο, προσκαλώντας το κοινό σε μια ζωντανή εμπειρία με επίκεντρο τη μουσική, την αλήθεια και την επικοινωνία.

Η Ιωάννα Καβρουλάκη παίζει και τραγουδάει, διαμορφώνοντας παραστάσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της φωνής της και το προσωπικό καλλιτεχνικό της ύφος συνθέτουν έναν ήχο που γεφυρώνει διαφορετικούς μουσικούς κόσμους και την έχουν αναδείξει σε μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες της νέας γενιάς ερμηνευτών.

«Και εσύ και εγώ έχουμε πιο πολύ από ποτέ ανάγκη την αλήθεια και το μοίρασμα, ας μην γελιόμαστε. Ανυπομονώ για το “μαζί” κι όπου θέλει ας βγει…». Ιωάννα Καβρουλάκη

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Καθώς μια βραδιά γεμάτη καρδιά, συναίσθημα και αλήθεια δεν είναι αρκετή, οι μουσικές παραστάσεις στο Ράδιο συνεχίζονται με δύο ακόμα εμφανίσεις τις Πέμπτες 03/12 και 17/12!

Η Ιωάννα Καβρουλάκη με μια ματιά: