Όχι στην μεγάλη οθόνη, αλλά στη νέα διαδραστική παράσταση «Pirates of the Caribbean: The Immersive Adventure».

Η Secret Cinema ανακοίνωσε το καστ για την παγκόσμια πρεμιέρα της παράστασης της Disney «Pirates of the Caribbean: The Immersive Adventure».

Η παράσταση θα κάνει επίσημα πρεμιέρα στις 10 Μαρτίου 2027, στον νέο, ειδικά για την παράσταση, χώρο της Secret Cinema στο Λονδίνο.

Τον ρόλο του εμβληματικού καπετάνιου Τζακ Σπάροου θα αναλάβει ο βραβευμένος με Olivier, Τζορτζ Μαγκουάιρ, ένας από τους τρεις πρώτους «Μπίλι Έλιοτ» στο ομώνυμο μιούζικαλ.

Το υπόλοιπο καστ συμπληρώνουν οι: Φιλ Ντάνιελς (EastEnders), ως Μπαρμπόσα, Λίλι Μπλάνσομ στο ρόλο της Ελίζαμπεθ Σουάν, Χάρισον Γουάιλντ ως Γουίλ Τέρνερ, κ.ά.

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Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο επίσης βραβευμένος με Olivier, Ματ Κόστεϊν, ενώ τα σκηνικά είναι του δύο φορές βραβευμένου με Emmy, Τζέισον Σέργουντ.

Σε δήλωσή της, η Secret Cinema ανέφερε ότι η παραγωγή «εστιάζει στη ζωντανή θεατρική αφήγηση», προσθέτοντας: «Με εντυπωσιακά σκηνικά και ειδικά επιλεγμένα αποσπάσματα από την ταινία της Disney “Πειρατές της Καραϊβικής: Η Κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού”, τα οποία ενσωματώνονται στην διαδραστική παράσταση, αντί για την προβολή ολόκληρης της ταινίας».

«Για πάνω από δύο ώρες γεμάτες περιπέτεια, το κοινό θα βυθιστεί σε έναν κόσμο πειρατών, απατεώνων και απρόσμενων ηρώων, με τον καπετάνιο Τζακ Σπάροου στο επίκεντρο του χάους – και με μια συναρπαστική διαφορά: οι θεατές δεν παρακολουθούν απλώς την περιπέτεια να ξεδιπλώνεται, αλλά αποτελούν μέρος της».

Η παραγωγή υπόχεται «περιπέτεια, εκπλήξεις, θεαματικές παραστάσεις, λίγο χάος και άφθονες ευκαιρίες να παρασυρθείτε στη διασκέδαση» καθώς είναι «ένα νέο είδος θεατρικής εμπειρίας όπου η ιστορία δεν εξελίσσεται απλώς μπροστά σας – εξελίσσεται παντού γύρω σας».