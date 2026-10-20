Η Christina Applegate αποκάλυψε πως γιατρός της είπε ότι δεν έχει τελικά σκλήρυνση κατά πλάκας.

Δακρυσμένη, η Christina Applegate αποκάλυψε ότι ήταν λάθος η διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας, όμως αυτό δεν άλλαξε τίποτα για εκείνη, καθώς ταλαιπωρείται ακόμα από εξουθενωτικά συμπτώματα, δίχως να γνωρίζει πού οφείλονται.

Στα νέα επεισόδια του podcast της, «MeSsy», η ηθοποιός περιέγραψε πώς η γιατρός της την ενημέρωσε ότι στην πραγματικότητα δεν πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. «Μπήκε στο δωμάτιό μου και είπε “συγχαρητήρια, δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας”. Δεν χάρηκα καθόλου. Όλοι οι άλλοι χάρηκαν τόσο πολλοί», περιέγραψε και πρόσθεσε ότι αυτή η είδηση δεν άλλαξε τίποτα σε ό,τι αφορά στα εξουθενωτικά συμπτώματά της.

«Δεν νιώθεις ξαφνικά καλύτερα αν σου πούνε ότι έγινε λάθος διάγνωση. Δεν βελτιώθηκε η κατάστασή του. Αν μη τι άλλο, επιδεινώθηκε. Οπότε τώρα είμαι ξανά στο σημείο μηδέν, καθώς δεν ξέρω τι μου συμβαίνει», είπε και πρόσθεσε ότι οι γιατροί της προσπαθούν να ανακαλύψουν τι της συμβαίνει από το 2021 και γιατί.

Christina Applegate: Ακόμα χρησιμοποιώ αμαξίδιο, τίποτα μαγικό δεν συνέβη

Στο δεύτερο μέρος του podcast, η Christina Applegate, συγκινημένη ξανά, δήλωσε ότι τα έχασε όλα εξαιτίας της περιπέτειας με την υγεία της. «Έχω περάσει μεγάλη κατάθλιψη εξαιτίας αυτού. Έχασα τα πάντα. Έχασα τη δουλειά μου… Τι λες σε κάποιον που ζει με αυτό για έξι χρόνια; Γιατί σταμάτησε τη ζωή μου», δήλωσε.

«Ακόμα πρέπει να χρησιμοποιώ αμαξίδιο όταν πηγαίνω στον γιατρό. Δεν μπορώ να περπατήσω από το αυτοκίνητο μέχρι το γραφείο. Τίποτα μαγικό δεν συνέβη όταν είπε “δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι ακόμα είναι «σε κατάσταση σοκ» με τη λάθος διάγνωση και δήλωσε ότι πλέον αντιμετωπίζει την περιπέτεια με την υγεία της ως «το ίδιο παιχνίδι, με διαφορετικό όνομα».

Σε άλλο σημείο, η Christina Applegate- που νοσηλεύτηκε τους προηγούμενους μήνες- εξομολογήθηκε ότι κατά κάποιο τρόπο νιώθει ότι απογοήτευσε τους πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, καθώς είχε γίνει το «πρόσωπο» αυτής της κοινότητας. «Και για όλα όσα έκανα, είχα έναν λόγο. Είχα έναν γα@@@@ο λόγο για το γιατί η ημέρα μου ήταν χάλια, κάθε ημέρα. Τώρα δεν έχω έναν λόγο και αυτό είναι εκνευριστικό και μου προκαλεί σύγχυση», περιέγραψε.

Λάθος περίπου το 20% των διαγνώσεων για σκλήρυνση κατά πλάκας

Η δρ. Μάρουρα Κέισι, επίκουρη καθηγήτρια Νευρολογίας στο Cedars-Sinai Medical Center εξήγησε στο podcast ότι είναι αρκετά συχνές οι λάθος διαγνώσεις για σκλήρυνση κατά πλάκας, επειδή «δεν έχουμε μια εξέταση» για αυτή τη νόσο. «Δεν είναι σαν τεστ εγκυμοσύνης που λέει “ναι, το έχεις” ή “όχι, δεν το έχεις”. Είναι μια λίστα κριτηρίων», δήλωσε.

Περίπου το 20% εκείνων που διαγιγνώσκονται με σκλήρυνση κατά πλάκας δεν έχουν τελικά τη νόσο. «Σχεδόν ένας στους πέντε ανθρώπους που τους έχουν πει ότι έχουν σκλήρυνση κατά πλάκας, σε κάποιους πριν από δεκαετίες, στην πραγματικότητα δεν έχουν. Και οι περισσότεροι από αυτούς έπαιρναν φάρμακα για την αντιμετώπιση της νόσου», συμπλήρωσε η δρ. Κέισι.

Πηγή: People