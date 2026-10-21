Ο Νίκος Συρίγος αναφέρθηκε στην σκλήρυνση κατά πλάκας, από την οποία πάσχει και η μητέρα του.

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου ο Νίκος Συρίγος, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας της μητέρας του και στην ασθένεια της σκλήρυνσης κατά πλάκας από την οποία πάσχει.

Συγκεκριμένα, με αφορμή το ρεπορτάζ που αφορά την λανθασμένη διάγνωση της Κριστίνα Άπλγκεϊτ, ο δημοσιογράφος θέλησε να τοποθετηθεί και να μοιραστεί την προσωπική του εμπειρία με τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές.

Όπως εξήγησε η μητέρα του πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας περίπου τρεις δεκαετίες και μέσα από τα όσα περιέγραψε στάθηκε στις καθημερινές δυσκολίες των ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωποι με τη συγκεκριμένη νόσο.

Η εξομολόγηση του Νίκου Συρίγου

«Επειδή… Για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, επειδή είναι κάτι που το ζω καθημερινά λόγω της μητέρας μου. Θέλω να της πω, αν φτάνει το μήνυμα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, πραγματικά είναι ένας πολύ βαρύς σταυρός αυτός που κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πολύ τυχερή που δεν έχει να αντιμετωπίσει αυτό το θεριό», εξήγησε αρχικά ο Νίκος Συρίγος, στέλνοντας το δικό του μήνυμα στην Κριστίνα Άπλγκεϊτ.

Παράλληλα, στάθηκε στην αγωνία που μπορεί να βιώνουν οι οικείοι τους, αλλά και στις εκτιμήσεις των θεράποντων ιατρών του κάθε ασθενούς. Συγκεκριμένα, αναφερόμενος και πάλι στην λανθασμένη διάγνωση της ηθοποιού, πρόσθεσε:

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«Πραγματικά, έχει δίκιο ο γιατρός της που της είπε ότι ‘είσαι τυχερή που δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας’ γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλη μάχη και πολύ δύσκολη με το θηρίο αυτό. Έχουν το σεβασμό μου όλοι οι άνθρωποι που το αντιμετωπίζουν».

Κλείνοντας, ο Νίκος Συρίγος, αναφέρθηκε στη διάγνωση της μητέρας του, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου 25 χρόνια, αποκαλύπτοντας: «Η μάνα μου έκανε τις εξετάσεις αυτές πριν από 25 και πλέον χρόνια… Δηλαδή, ανακαλύψαμε ότι έχει σκλήρυνση. Ήταν δύσκολο τότε να το βρεις. Πάρα πολύ δύσκολο. Έκανε μία σειρά εξετάσεων και θέλω να σου πω ότι και εμείς πέσαμε θύματα – μέσα σε εισαγωγικά – ιατρικών λαθών. Η μάνα μου μέχρι να βρούμε ότι έχει σκλήρυνση κατά πλάκας έκανε δύο επεμβάσεις, γιατί πίστευαν ότι ήταν ορθοπεδικό το πρόβλημά της. Έκανε δύο επεμβάσεις στη μέση και τον αυχένα. Της έβαλαν κράμα τιτανίου στον αυχένα, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα κάθε φορά που πρέπει να πάει να κάνει μαγνητική, γιατί πρέπει να πηγαίνει σε ανοιχτό μαγνητικό τομογράφο… Θα μου πεις, ήταν άλλα χρόνια. Έπρεπε να το βρίσκουν πιο εύκολα, σαφώς, αλλά πραγματικά είναι τυχερή η κοπέλα που δεν έχει», κατέληξε ο Νίκος Συρίγος.

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