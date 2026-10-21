Απόψε το αφιέρωμα της ΕΡΤ στον Διονύση Σαββόπουλο.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Διονύσης Σαββόπουλος, σε ηλικία 80 ετών.

Ο γνωστός και ως «Νιόνιος», υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές και εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού, που υπηρέτησε την τέχνη μέσα από τις δημιουργίες και το έργο του.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ήταν τραγουδιστής, συνθέτης, τραγουδοποιούς, που μέσα από τις δημιουργίες του διηγούταν ιστορίες, με πολλά από τα τραγούδια του να αποτελούν μέχρι και σήμερα σήμα κατατεθέν.

Η απώλειά του βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ ο ίδιος άφησε πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή και μία σπουδαία παρακαταθήκη με τραγούδια που ξεχωρίζουν μέχρι και σήμερα.

Σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, η ΕΡΤ τιμά τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Νωρίς - νωρίς», το συγκεκριμένο αφιέρωμα θα προβληθεί απόψε στις 23:50, που θα συμπεριλαμβάνει στιγμές από τη συναυλία «Γεννήθηκα στη Σαλονίκη».

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Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για το αποψινό αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η ΕΡΤ ανακοίνωσε την τροποποίηση του προγράμματός της και τις ώρες προβολής του ειδικού αφιερώματος στου Διονύση Σαββόπουλο.

Η σχετική ανακοίνωση ανέφερε:

«Στις 21 Οκτωβρίου 2026 συμπληρώνεται ένας χρόνος χωρίς τον Διονύση Σαββόπουλο, αλλά τα τραγούδια του παραμένουν εδώ για να μας θυμίζουν τον σπουδαίο τραγουδοποιό που σημάδεψε με τις μουσικές και τους στίχους του το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι.

Αύριο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, ανήμερα της συμπλήρωσης ενός χρόνου από την απώλειά του, η ΕΡΤ1 θα προβάλλει στις 23:50 τη συναυλία «Γεννήθηκα στη Σαλονίκη» που έδωσε ο «Νιόνιος» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Ιανουάριο του 2023, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι στο σαββοπουλικό του σύμπαν.

Παράλληλα, στο ERTFLIX θα είναι διαθέσιμο το ειδικό αφιέρωμα με τίτλο «Διονύσης Σαββόπουλος». Ξεχωριστές στιγμές του μεγάλου Έλληνα τραγουδοποιού μέσα από ντοκιμαντέρ, συναυλίες και προσωπικές μαρτυρίες του ιδίου σε συνεντεύξεις του στην δημόσια τηλεόραση είναι διαθέσιμο μόνο στη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ.

ΕΡΤ1

«Διονύσης Σαββόπουλος: Γεννήθηκα στη Σαλονίκη»

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 23:50

Ένα δίωρο μουσικό ταξίδι στο σύμπαν του Σαββόπουλου, γεμάτο αγαπημένες μελωδίες, συγκίνηση και τραγούδια που μας ενώνουν. Η συναυλία «Γεννήθηκα στη Σαλονίκη» αποτελεί μια αξιομνημόνευτη μουσική βραδιά που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Ιανουάριο του 2023, με τα τραγούδια του «Νιόνιου» να ανασυντίθενται σε μια νέα, συμφωνική εκδοχή, με τη συμμετοχή της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και της Χορωδίας του Δήμου Αθηναίων.

Πλαισιώνεται από την Κατερίνα Πολέμη και το Φώτη Σιώτα, ενώ τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Μίλτος Λογιάδης.

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη και στο ERTFLIX, στο αφιέρωμα για τον μεγάλο τραγουδοποιό.

ERTFLIX

Αφιέρωμα: Διονύσης Σαββόπουλος

«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος»

Το θρυλικό ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη για τον Διονύση Σαββόπουλο περιλαμβάνει μουσικά βίντεο από τραγούδια αντλημένα από τους δίσκους «Το περιβόλι του τρελού», «Μπάλλος», «Βρώμικο ψωμί» και «10 χρόνια κομμάτια». Περιέχει, επίσης, συνέντευξη και οπτικοακουστικό υλικό του Παπαστάθη, το οποίο προβαλλόταν στις παραστάσεις του Σαββόπουλου στο Κύτταρο. Ακόμα, ο Σαββόπουλος τραγουδά μαζί με τη Δόμνα Σαμίου και τη Σωτηρία Μπέλλου, σε μια σπάνια μουσική συνύπαρξη.

Το ντοκιμαντέρ θα μεταδοθεί και από την ΕΡΤ3, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 23:00

Σκηνοθεσία: Λάκης Παπαστάθης

«Ζήτω το ελληνικό τραγούδι»

Αποτέλεσε αναμφίβολα μία από τις εκπομπές που έγραψαν ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Το «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» με παρουσιαστή τον Διονύση Σαββόπουλο που προβλήθηκε από τις 11 Οκτωβρίου 1986 ως το καλοκαίρι του 1987, κατάφερε να συγκεντρώσει κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού (και όχι μόνο), πραγματοποιώντας απρόβλεπτες συμπράξεις και ξεχωριστές ζωντανές ηχογραφήσεις. Μέσα από την εκπομπή, ο Διονύσης Σαββόπουλος σχολίαζε τα θέματα της μουσικής και της ευρύτερης καλλιτεχνικής παραγωγής και επικαιρότητας. Επίσης, αναφερόταν σε διάφορα είδη και εποχές του ελληνικού τραγουδιού, μέσα από αφιερώματα σε πρόσωπα και γεγονότα. Η εκπομπή μεταξύ άλλων έδωσε τόπο έκφρασης σε νέους καλλιτέχνες όπως οι Φατμέ, ο Βασίλης Καζούλης, ο Γιάννης Γιοκαρίνης κλπ.

Παρουσίαση: Διονύσης Σαββόπουλος

«Η ιστορία των χρόνων μου: Διονύσης Σαββόπουλος 1973»

Σειρά ντοκιμαντέρ που καταγράφει προφορικές μαρτυρίες Ελλήνων δημιουργών. Το επεισόδιο αυτό, παραγωγής 2005, αναφέρεται στον Διονύση Σαββόπουλο και επικεντρώνεται στο 1973, χρονιά σημαντική για το έργο του, καθώς τότε κυκλοφόρησε ο δίσκος του «Το βρώμικο ψωμί», αλλά και για την Ελλάδα. Προβάλλεται αρχειακό υλικό από ιστορικά γεγονότα και αποσπάσματα από την ταινία «Χαίρω πολύ Σαββόπουλος» του Λάκη Παπαστάθη.

Σενάριο-σκηνοθεσία: Aπόστολος Καρακάσης

«Μονόγραμμα»

Σειρά αυτοβιογραφικών ντοκιμαντέρ από το 1982, των Γιώργου και Ηρώς Σγουράκη, όπου σκιαγραφούνται προσωπικότητες από τον πνευματικό, καλλιτεχνικό, πολιτικό και κοινωνικό χώρο. Σε αυτό το επεισόδιο αυτοσυστήνεται ο μεγάλος τραγουδοποιός, Διονύσης Σαββόπουλος.

«Δια ταύτα»

Ο δημοσιογράφος Μπάμπης Παπαπαναγιώτου συνομιλεί με τον Διονύση Σαββόπουλο για τον κόσμο και την δική του ιστορία και πορεία.

«Γεννήθηκα στη Σαλονίκη – Διονύσης Σαββόπουλος»

Επεισόδια αφιερωμένα στον Διονύση Σαββόπουλο από τη σειρά ντοκιμαντέρ παραγωγής 2012, «Αιώνας Θεσσαλονίκης 100 χρόνια».