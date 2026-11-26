Η τελετή ονοματοδοσίας θα πραγματοποιηθεί ανήμερα της επετείου γέννησης του σπουδαίου τραγουδοποιού.

Με έναν συμβολικό τρόπο επιλέγει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να τιμήσει τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου, δίνοντας το όνομά του σε ένα πάρκο της πόλης. Η τελετή ονοματοδοσίας θα πραγματοποιηθεί ανήμερα της επετείου γέννησης του σπουδαίου τραγουδοποιού, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1944.

Σύμφωνα με το Parallaximag.gr το όνομα του αείμνηστου τραγουδοποιού θα δοθεί στο πάρκο μεταξύ των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Μαρίας Κάλλας. Η τελετή ονοματοδοσίας θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του πάρκου την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026, στις 13:30. Την ονοματοδοσία είχε εγκρίνει ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Η τελετή συμπίπτει με την επέτειο της γέννησης του τραγουδοποιού στη Θεσσαλονίκη, στις 2 Δεκεμβρίου 1944. Την ιστορία εκείνης της ημέρας αφηγήθηκε ο ίδιος χρόνια αργότερα στο τραγούδι «Γεννήθηκα στη Σαλονίκη».