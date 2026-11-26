Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με προσήλωση στην ποιότητα, την ασφάλεια και την άριστη εξυπηρέτηση των εξεταζόμενων.

Στην ενίσχυση των διαγνωστικών υπηρεσιών που παρέχει προς τους κατοίκους της Λέσβου προχωρά το Διαγνωστικό Κέντρο HealthSpot εγκαινιάζοντας τη λειτουργία νέου Μικροβιολογικού Τμήματος στις εγκαταστάσεις του στη Μυτιλήνη.

Το νέο τμήμα δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας μικροβιολογικές εξετάσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες πρόληψης, διάγνωσης και παρακολούθησης της υγείας των πολιτών. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα αναλυτικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, που διασφαλίζουν την ακρίβεια και την ταχύτητα των αποτελεσμάτων.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με προσήλωση στην ποιότητα, την ασφάλεια και την άριστη εξυπηρέτηση των εξεταζόμενων. Το νέο Μικροβιολογικό Τμήμα είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξετάσεων, μεταξύ των οποίων:

Αιματολογικές εξετάσεις

Βιοχημικές εξετάσεις

Ορμονολογικός έλεγχος

Ανοσολογικές εξετάσεις

Έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων

Καλλιέργεια βιολογικών υγρών

Προληπτικοί και εξειδικευμένοι εργαστηριακοί έλεγχοι

Με τη λειτουργία του νέου Μικροβιολογικού Τμήματος, το HealthSpot ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο του ως ένας σύγχρονος και αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών υγείας στη Λέσβο, προσφέροντας στους κατοίκους του νησιού πρόσβαση σε διαγνωστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης εκτός περιοχής.

«Η έναρξη λειτουργίας του νέου Μικροβιολογικού Τμήματος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία του HealthSpot. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στο νησί, με επίκεντρο τον άνθρωπο, την ποιότητα και την αξιοπιστία», δήλωσε η Διοίκηση του Κέντρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Διαγνωστικό Κέντρο HealthSpot βρίσκεται στο 2ο χλμ ΕΟ Μυτιλήνης – Καλλονής. Ανήκει στο ευρύτερο δίκτυο διαγνωστικών Κέντρων του Ομίλου Hellenic Healthcare Group, με καταστήματα στην Αττική (Περιστέρι, Κηφισιά, Γλυφάδα), την Κόρινθο, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο.