Αξιωματικός της Πυροσβεστικής, πατέρας τεσσάρων παιδιών και άριστος απόφοιτος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου στα 53 του ο Κωνσταντίνος Ταπεινόπουλος.

Η χθεσινή ορκωμοσία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ήταν ξεχωριστή καθώς εκείνος που εκφώνησε τον όρκο των αποφοίτων ήταν ο Κωνσταντίνος Ταπεινόπουλος, ο οποίος απέδειξε στην πράξη ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο στην εκπλήρωση των στόχων και των ονείρων.

Ο 53χρονος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, που υπηρετεί στο Σουφλί, και πατέρας τεσσάρων παιδιών κατάφερε το 2021 να ξεχωρίσει στις Πανελλήνιες όταν σε ηλικία 48 ετών εισήχθη πρώτος στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών συγκεντρώνοντας περισσότερα από 17.500 μόρια.

Πέντε χρόνια αργότερα σύμφωνα με το xronos.gr η ιστορία του είχε μια ακόμη ξεχωριστή στιγμή. Κατά την τελετή ορκωμοσίας εκφώνησε τον όρκο των αποφοίτων, ολοκληρώνοντας με επιτυχία έναν σημαντικό κύκλο της ζωής του. Η διαδρομή του Κωνσταντίνου Ταπεινόπουλου αποτελεί ένα ουσιαστικό παράδειγμα προσωπικής προσπάθειας και διαρκούς αναζήτησης της γνώσης.