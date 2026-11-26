Οι χάκερ δεν απέκτησαν πρόσβαση στο σχέδιο για τα δικαιώματα του Μουντιάλ, που εγκατέλειψε η FIFA.

Η FIFA ανακοίνωσε ότι έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, με συνέπεια χάκερ να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικές και επαγγελματικές πληροφορίες.

Πηγή του Reuters δήλωσε ότι οι δράστες δεν απέκτησαν πρόσβαση σε φακέλους του FIFA Forward Enterprise, το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο για πώληση δικαιωμάτων του Μουντιάλ σε επενδυτές, το οποίο ναυάγησε μετά τον σάλο που προκάλεσε.

«Η FIFA μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έπεσε θύμα εγκληματικής κυβερνοεπίθεσης, που είχε ως αποτέλεσμα τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περιορισμένο όγκο προσωπικών και επαγγελματικών πληροφοριών», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Οι πληροφορίες που δεν έδωσε η FIFA

Καταδικάζοντας την παράνομη απόκτηση και δημοσίευση πληροφοριών, ιδιαίτερα προσωπικών δεδομένων, η FIFA τόνισε πως τέτοιες ενέργειες συνιστούν «σοβαρή και απαράδεκτη παραβίαση ιδιωτικότητας».

Η παγκόσμια ομοσπονδία δεν διευκρίνισε πόσοι άνθρωποι ή φορείς επηρεάστηκαν, πότε έγινε η κυβερνοεπίθεση ή ποιες επαγγελματικές πληροφορίες έκλεψαν οι χάκερ. Επίσης, δεν ανέφερε εάν εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο δεδομένα που εκλάπησαν.

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Σύμφωνα με την πηγή του Reuters, από την κυβερνοεπίθεση επηρεάστηκε λιγότερο από το 0,1% των δεδομένων που κατέχει η παγκόσμια ομοσπονδία.