Ποιοι διεκδικούν τα βραβεία του ΠΣΑΤ ανά κατηγορία.

Ανακοινώθηκαν οι φιναλίστ για τα βραβεία του ΠΣΑΤ 2026- για τους κορυφαίους του ελληνικού αθλητισμού- η απονομή των οποίων θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου.

Ο Εμμανουήλ Καραλής, που αναδείχθηκε το 2025 κορυφαίος αθλητής, διεκδικεί και φέτος το βραβείο, κόντρα στον Μίλτο Τεντόγλου (το κατέκτησε τις τρεις προηγούμενες χρονιές πριν τον πρωταθλητή του επί κοντώ) και τον «θρύλο» της ενόργανης γυμναστικής, Λευτέρης Πετρούνιας.

Στις γυναίκες, τον τίτλο της κορυφαίας αθλήτριας διεκδικούν η Βασιλική Πλευρίτου- η αδελφή της, Ελευθερία, πήρε το βραβείο το 2025- η Άννα Ντουντουκάκη και η Ελένη Ιακωβάκη.

Σε ό,τι αφορά στις ομάδες, ο υγρός στίβος κυριαρχεί στις γυναίκες, αφού τον τίτλο διεκδικούν οι Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή της καλλιτεχνικής κολύμβησης, η εθνική πόλο και η ομάδα του Ολυμπιακού στο ίδιο άθλημα. Στους άνδρες, φιναλίστ είναι η εθνική πόλο, η ομάδα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και του ΟΦΗ στο ποδόσφαιρο.

Βραβεία ΠΣΑΤ: Οι διεκδικητές και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Ο ΠΣΑΤ ανακοίνωσε την τριάδα των φιναλίστ για κάθε βραβείο (με αλφαβητική σειρά) αλλά και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά κατηγορία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κορυφαίος αθλητής

Εμμανουήλ Καραλής, Στίβος

Λευτέρης Πετρούνιας, Ενόργανη Γυμναστική

Μίλτος Τεντόγλου, Στίβος

Απόστολος Χρήστου, κολύμβηση: 103, 5. Πέτρος Γκαϊδατζής, κωπηλασία: 52, 6. Στέλιος Αργυρόπουλος, υδατοσφαίριση: 48, 7. Στέφανος Ντούσκος, κωπηλασία: 33, 8. Απόστολος Σίσκος, κολύμβηση: 30, 9. Δημήτρης Σκουμπάκης, υδατοσφαίριση: 18, 10. Παναγιώτης Τζωρτζάτος, υδατοσφαίριση: 11, 11. Ιάσονας Μουσελίμης, κωπηλασία: 8, 12. Άγγελος Αθανασιάδης, κωπηλασία: 6, 13. Κωνσταντίνος Κάκαρης, υδατοσφαίριση: 5, 14. Ευάγγελος Εφραίμ Ντούμας, κολύμβηση: 5, 15. Θεόφιλος Λέκκας, τεχνική κολύμβηση: 5, 16. Εφραίμ Νικολαντωνάκης, σκοποβολή: 4, 17. Αρίωνας Κολιτσόπουλος, πάλη: 4, 18. Άγγελος Στυλιανός Σαραντάκης, σκοποβολή: 4, 19. Γιώργος Κουγιουμτσίδης, πάλη: 3, 20. Χοσονόβ Αζαμάτ, πάλη: 3, 21. Παναγιώτης Γεροχρήστος, σκοποβολή: 3, 22. Βασίλης Κακουλάκης, κολύμβηση: 3, 23. Αντώνης Τανταλίδης, ενόργανη γυμναστική: 3, 24. Νίκος Ρογκαβόπουλος, καλαθοσφαίριση: 3, 25. Σπύρος Ζώντος, τεχνική κολύμβηση: 2, 26. Κωνσταντίνος Μαστρογιάννης, καράτε: 2, 27. Θανάσης Παπάζογλου, χειροσφαίριση: 2, 28. Νίκος Χωλόπουλος, κωπηλασία: 2, 29. Πέτρος Γιαννουχίδης, ταεκβοντό: 1, 30. Ιωάννης Ιωακειμίδης, τεχνική κολύμβηση: 1, 31. Άγγελος Κορομπύλης, τεχνική κολύμβηση: 1, 32. Νταουρέν Κουρουγκλιέφ, πάλη: 1, 33. Φώτης Μπαξεβανάκης, σκοποβολή: 1, 34. Χρήστος Στέφανος Ξένος, καράτε: 1, 35. Νίκος Παπαθεοδώρου, κολύμβηση: 1, 36. Αρτέμης Τζοβάνης, ξιφασκία: 1, 37. Ιωάννης Χατζητσακίρογλου, σκοποβολή: 1.

Κορυφαία αθλήτρια

Ελένη Ιακωβάκη, Στίβος

Άννα Ντουντουνάκη, Κολύμβηση

Βασιλική Πλευρίτου, Υδατοσφαίριση

Μαρία Πρεβολαράκη, πάλη: 99, 5. Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, υδατοσφαίριση: 83, 6. Αλεξάνδρα Εφραίμογλου, τραμπολίνο: 62, 7. Ζωή Φίτσιου, κωπηλασία: 51, 8. Ερμιόνη Γκίκα, ιστιοπλοϊα: 39, 9. Μαρία Στρατουδάκη, άρση βαρών: 36, 10. Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου, ξιφασκία: 32, 11. Έλενα Ξενάκη, υδατοσφαίριση: 30, 12. Στέλλα Μαρεντάκη, ταεκβοντό: 29, 13. Ελένη Καλφίδου, τεχνική κολύμβηση: 25, 14. Ευαγγελία Αναστασιάδου, κωπηλασία: 21, 15. Ελισάβετ Τελτσίδου, τζούντο: 21, 16. Ολίνα Ανδρίτσου, χειροσφαίριση: 17, 17. Έβελυν Μητροπούλου, στίβος: 15, 18. Γαβριέλα Λιόλιου, κωπηλασία: 14, 19. Ιουλιάννα Ρούσσου, στίβος: 14, 20. Αποστολία Αντωνάτου, στίβος: 13, 21. Άρτεμις Βασιλάκη, κολύμβηση: 13, 22. Ιφιγένεια Τελιούση, τεχνική κολύμβηση: 11, 23. Μαρία Ηλιάκη, τεχνική κολύμβηση: 11, 24. Έλενα Κερλίδη, χειροσφαίριση: 10, 25. Μαρία Λουίζα Γκίκα, πάλη: 10, 26. Ειρήνη Ζέρβου, κολύμβηση: 6, 27. Άννα Φιλόγλου, τεχνική κολύμβηση: 3, 28. Αγορίτσα Αρτεμία Κίτσιου, ταεκβοντο: 3, 29. Γραμματούλα Σωτηρίου, αντιπτέριση: 3, 30. Μαρία Καρδαρά (άρση βαρών): 2, 31. Σόφα Λεγάκη, πυγμαχία: 2, 32. Μελίνα Νικολοπούλου, τεχνική κολύμβηση: 2, 33. Ειρήνη Γρηγορία Κατσίκα, καράτε: 1, 34. Μαγδαληνή Κλακανά, ταεκβοντο: 1, 35. Ιλιάνα Κομίνη, καράτε: 1, 36. Χριστίνα Παππά, καράτε: 1.

Κορυφαία ομάδα ανδρών

Εθνική ανδρών πόλο

Ολυμπιακός μπάσκετ

ΟΦΗ ποδόσφαιρο

ΑΕΚ Άνδρες Ποδόσφαιρο: 55, 5. Εθνική Άνδρες Ποδόσφαιρο: 48, 6. Εθνική Ανδρών Χειροσφαίριση: 31, 7. Εθνική Κ17 Ποδόσφαιρο: 31, 8. Εθνική Ανδρών Πετοσφαίρισης: 26, 9. Ντούσκος Στέφανος & Αναστασιάδου Ευαγγελία, κωπηλασία: 25, 10. Γκαϊδατζής Πέτρος & Φίτσιου Ζωή, κωπηλασία: 20, 11. Παναθηναϊκός Άνδρες Πετοσφαίριση: 19, 12. Εθνική Κ15 Ποδόσφαιρο: 19, 13. Γιαννούλης Κωνσταντίνος & Κοντού Δήμητρα Ελένη, κωπηλασία: 15, 14. Παναθηναϊκός Άνδρες Καλαθοσφαίριση: 10, 15. Ολυμπιακός Άνδρες Χειροσφαίριση: 9, 16. ΑΕΚ Άνδρες Καλαθοσφαίριση: 6, 17. Χατζηαυγουστίδης Αλέξανδρος & Μπούρκας Ανδρέας, κωπηλασία: 6, 18. Αλεξίου Απόστολος & Χιώτης Γιώργος, κωπηλασία: 4, 19. Εθνική Ομάδα Air Badminton: 3, 20. Skeet Trio (Παγουλάτος, Σαλαβαντάκης, Γεωργαράς), σκοποβολή: 3, 21. Εθνική Ομάδα Ελπίδων Ποδοσφαίρου: 3, 22. Εθνική Εφήβων Ξιφασκία: 2, 23. Παναθηναϊκός Άνδρες Επιτραπέζια Αντισφαίριση: 2, 24. Χαμαριάς Σωκράτης & Ξύπας Ιάσων, ιστιοπλοϊα:2, 25. Αθανασιάδης Άγγελος & Κώτσιας Πάρης Ραφαήλ, κωπηλασία: 2, 26. Εθνική Ομάδα 4Χ100 Επιφάνεια Νέων, τεχνική κολύμβηση: 2, 27. Εθνική Ομάδα 4Χ100 Επιφάνεια Μικτή Ανδρών Γυναικών, τεχνική κολύμβηση: 2, 28. Skeet Duet (Γεροχρήστος & Μαρκαντωνάκη), σκοποβολή: 2, 29. Εθνική Ομάδα 4Χ100 Διπλά Πέδιλα Μικτή Νέων Νεανίδων, τεχνική κολύμβηση: 1.

Κορυφαία ομάδα γυναικών

Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, Καλλιτεχνική κολύμβηση

Εθνική γυναικών πόλο

Ολυμπιακός πόλο

Εθνική Γυναικών πετοσφαίριση: 68, 5. Λιόλιου Γαβριέλα & Μουρατίδου Πασχαλίνα, κωπηλασία: 58, 6. Εθνική Κορασίδων U16, υδατοσφαίριση: 49, 7. Αθηναϊκός Γυναίκες Καλαθοσφαίριση: 48, 8. Παναθηναϊκός Γυναίκες πετοσφαίριση: 37, 9. Εθνική Γυναικών χειροσφαίριση: 32, 10. Διαβάτη Ελένη & Κοντού Δήμητρα Ελένη, κωπηλασία: 32, 11. ΠΑΟΚ Γυναίκες ποδόσφαιρο: 32, 12. ΠΑΟΚ Γυναίκες χειροσφαίριση: 30, 13. Κοντού Δήμητρα Ελένη & Αναστασιάδου Ευαγγελία, κωπηλασία: 29, 14. Εθνική Ομάδα Τσιρλίντινγκ: 27, 15. Πανιώνιος Γυναίκες πετοσφαίριση: 16, 16. Διαβάτη Ελένη & Μπούρμπου Χριστίνα Ιωάννα, κωπηλασία: 11, 17. Σουλιώτη Αθηνά & Αγγελοπούλου Δανάη Μιράντα, ιστιοπλοϊα: 10, 18. Εθνική Ομάδα 4Χ200μ. Επιφάνεια Γυναικών, τεχνική κολύμβηση: 8, 19. Διπλό Γυναικών (Ματούλα & Κοροκοζίδη), αντισφαίριση: 7, 20. Εθνική Ομάδα 4Χ200 Επιφάνεια Νεανίδων, τεχνική κολύμβηση: 7, 21. Εθνική Ομάδα 4Χ50 Επιφάνεια Νεανίδων, τεχνική κολύμβηση: 5, 22. Εθνική Γυναικών Beach Handball χειροσφαίριση: 4, 23. Εθνική Ομάδα 4Χ100 Επιφάνεια Νεανίδων, τεχνική κολύμβηση: 4, 24. Εθνική Ομάδα Κορασίδων υδατοσφαίρισης: 3.

Κορυφαίος προπονητής

Θοδωρής Βλάχος, Πόλο

Γιώργος Μπαρτζώκας, Μπάσκετ

Γιώργος Πομάσκι, Στίβος

Χαράλαμπος Καραλής, στίβος: 71, 5. Χρήστος Κόντης, ποδόσφαιρο: 67, 6. Δημήτρης Ανδρεόπουλος, πετοσφαίριση: 55, 7. Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ποδόσφαιρο: 46, 8. Μάρκο Νίκολιτς, ποδόσφαιρο: 41, 9. Γιώργος Ντόσκας, υδατοσφαίριση: 36, 10. Χάρης Παυλίδης, υδατοσφαίριση: 24, 11. Τζιάνι Ποστιλιόνε, κωπηλασία: 22, 12. Παναγιώτης Βελέντζας, κολύμβηση: 22, 13. Στέλλα Καλτσίδου, καλαθοσφαίριση: 19, 14. Γιώργος Ζαραβίνας, χειροσφαίριση: 17, 15. Δημήτρης Ράφτης, ενόργανη γυμναστική: 15, 16. Αλεσάντρο Κιαπίνι, πετοσφαίριση: 12, 17. Γιώργος Σαλαβαντάκης, σκοποβολή: 10, 18. Αργύρης Θεοδωρόπουλος, υδατοσφαίριση: 9, 19. Μάρτσιν Τσεπάνσκι, στίβος: 9, 20. Μενέλαος Δανήλος, χειροσφαίριση: 8, 21. Ζωή Βουτυράκη, καλλιτεχνική κολύμβηση: 8, 22. Στέφανος Ζαφειριάδης, κολύμβηση: 7, 23. Αλέξης Κολιτσόπουλος, πάλη: 6, 24. Κώστας Χριστοφιδέλης, πετοσφαίριση: 5, 25. Απόστολος Οικονόμου, πετοσφαίριση: 5, 26. Εργκίν Αταμάν, καλαθοσφαίριση: 4, 27. Βάνα Μπακούση, κολύμβηση: 4, 28. Ρικάρντο Τριλίνι, χειροσφαίριση: 4, 29. Πύρρος Δήμας, άρση βαρών: 3, 30. Νικόλαος Αντωνιάδης, σκοποβολή: 3, 31. Ντράγκαν Σάκοτα, καλαθοσφαίριση: 3, 32. Τσεν Μονγκ, καλλιτεχνική κολύμβηση: 2, 33. Γρηγόρης Καλαϊτζογλίδης, τεχνική κολύμβηση: 2, 34. Χρήστος Κατσίκης, σκοποβολή: 2, 35. Θανάσης Πατρικίδης, ποδόσφαιρο: 2, 36. Εριέτα Κάβουρα, τεχνική κολύμβηση: 1, 37. Τάσος Καλλιτσάρης, κολύμβηση: 1, 38. Γιώργος Μπακοδήμος, πετοσφαίριση: 1, 39. Μοϊσέν Παριγέι, πάλη: 1, 40. Δημήτρης Πελεκίδης, χειροσφαίριση: 1, 41. Μιχαήλ Τσαμπαζάκης, άρση βαρών: 1, 42. Ρασβαν Λουτσέσκου, ποδόσφαιρο: 1.

Κορυφαίος αθλητής με αναπηρία

Δημήτρης Καρυπίδης, Κολύμβηση

Πασχάλης Κουλουμόγλου, Άρση Βαρών σε πάγκο

Στυλιανός Μαλακόπουλος, Τρίαθλο

Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης, κολύμβηση: 144, 5. Ιωάννης Κωστάκης, κολύμβηση: 107, 6. Νικόλαος Γκουντάνης, άρση βαρών σε πάγκο: 83, 7. Λάζαρος Σκάρπος, αντισφαίριση: 55, 8. Πάνος Τριανταφύλλου, ξιφασκία σε αμαξίδιο: 3.

Κορυφαία αθλήτρια με αναπηρία

Χριστίνα Γκέντζου, Ταεκβοντο

Μαρία Ελένη Ιωαννίδου, Κολύμβηση

Θεοδώρα Πασχαλίδου, Τζούντο

Άρτεμη Ρούτση, αντισφαίριση: 108, 5. Ελένη Παπασταματοπούλου, ταεκβοντό: 78, 6. Νεφέλη Βουρλούμη, τζούντο: 51.

Κορυφαία ομάδα αθλητών με αναπηρία

Εθνική ομάδα 3Χ3 γυναικών μπάσκετ

Εθνική ομάδα 3Χ3 U19 ανδρών μπάσκετ

Γρηγόρης Πολυχρονίδης και Δήμητρα Παπαδοπούλου, Μπότσια

Εθνική Ομάδα Ανδρών, Σκοποβολή: 175, 5. Εθνική Ομάδα Ανδρών, Γκολμπολ: 118.